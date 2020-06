news+++Brazzooka im Raven Straubing+++Jazzclub Hürth mit #HÜRTH+++

Erstes Indoor- Konzert im Straubinger Musikclub Raven seit Langem

Die Funk- und Soul-Combo BRAZZOOKA gibt heute Abend das erste Konzert mit Publikum im Straubinger Musikclub Raven. Die neunköpfige Band aus dem Raum Regensburg bewegt sich stilsicher durch mehr als fünf Jahrzehnte einschlägiger Musikgeschichte: Im Repertoire finden sich Titel von Tower of Power, Steely Dan, Al Jarreau, Incognito, Bruno Mars und vielen weiteren Künstlern von den Siebzigern bis zur Gegenwart. Musik zum Mitgrooven und Tanzen. Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Sicherheitsabstände untereinander und zum Publikum wird die Band bei diesem Konzert im Wechsel jeweils in kleinen Besetzungen spielen. Der Erlös aus dem Konzert wird gespendet. Der Trompeter der Band, Peter Glas, engagiert sich seit 10 Jahren in dem Hilfsprojekt www.fanga-ev.de in Burkina Faso. Dabei geht es um schulische und berufliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien.

BRAZOOKA spielt heute, am 25.6., im Raven, Rosengasse 34 in Straubing. Der Einlass ist um 19 Uhr.

Beitragsbild: Stefan Freytag

Erste Schritte zurück in die Konzert-Normalität in Hürth



Mit drei Konzerten, in denen die große Bandbreite des internationalen Jazz zum Ausdruck kommt, beteiligt sich der Jazzclub Hürth e. V. am Open-Air-Programm des Hürther Bürgerhauses, das unter dem Titel #HÜRTH im Sommer stattfindet. Am 17. Juli macht das Stefan Ulbricht Trio einen fulminanten Boogie-Woogie-Auftakt des kleinen Jazz-Schwerpunkts. Am 31. Juli bietet die Formation Jin Jim mit Front-Mann Daniel Manrique-Smith elektrisierenden, zeitgemäßen Jazz mit vielen internationalen Einflüssen. Das im letzten Jahr im Jazzkeller gegründete Hürther Jazz Quartett folgt am 6. August mit einem facettenreichen Programm, das von Latin-Jazz über Folk bis hin zu Fusion und Gypsy Swing reicht.

Zum besonders günstigen Preis von 10,- € gibt es Karten für alle Veranstaltungen bei KölnTicket. Wegen der begrenzten Kartenzahl empfiehlt sich die frühzeitige Reservierung.

jazzclub-huerth.de