Die eingeschmolzene Jazz-Radiowoche vom 30.06.2025 bis 06.07.2025

mo – 30.06.2025

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Astrid Schwarz und Rainer Elstner.

19:30:00 +++ Ö1

Trompeter Joo Kraus und Pianistin Marialy Pacheco 2025 beim Festival Jazzambach in Götzis

Zum ersten Mal fand von 26. Februar bis 2. März 2025 das Festival Jazzambach in Götzis statt, kuratiert von Pianist David Helbock. Neben bekannten Musiker:innen mit Vorarlberg-Bezug wie Helbock selbst, Pianistenkollege Peter Madsen, Sängerin Veronika Morscher oder Kontrabassist Peter Herbert waren auch internationale Gäste geladen: So konzertierten am 1. März d. J. Trompeter Joo Kraus und Pianistin Marialy Pacheco im Kulturzentrum Ambach und begeistern das Auditorium mit intrikaten, behutsam entwickelten Dialogen.

Kraus ist als Teil des deutschen Hip-Jazz-Duos Tab Two und als Mitglied der Formation Jazzkantine bekannt geworden. Pacheco, die 42-Jährige aus der kubanischen Hauptstadt Havanna, die seit 2013 in Deutschland lebt, war ein Jahr zuvor die erste Frau, die den prestigeträchtigen Piano Solo Competition in Montreux gewinnen konnte.

In Götzis entboten Joo Kraus und Marialy Pacheco in einer prickelnden Melange aus Raffinesse und Zugänglichkeit ein buntes Potpourri an Kompositionen, von Sting bis Michael Jackson, von Mercer Ellingtons „Things Ain’t What They Used to Be“ bis zu Stücken der kubanischen Latin-Jazz-Legende Mario Bauzá. Sehr zur Freude des Vorarlberger Publikums.

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Spotlight: Hören wir Gutes und reden darüber!

Von Ulrich Habersetzer, Beate Sampson, Roland Spiegel. „Eine Sendung wie eine Insel. Draußen herrscht hoher Seegang, aber was im Hier und Jetzt zählt, das sind handverlesene Töne, die in die Ohren des Publikums tropfen“. Das schrieb 2022 die Grimme-Jury in ihrer Begründung dafür, dass „Hören wir Gutes und reden darüber“ den Deutschen Radiopreis als „Beste Sendung“ erhielt. Wir nehmen Sie mit auf diese Hör-Insel! Jede und jeder stellt ein neues Jazzalbum vor, ohne den anderen zu verraten, worum es sich handelt. Hören, rätseln und laut nachdenken über Töne –darum geht es bei „Hören wir Gutes“. Lassen Sie sich überraschen!.

23:03:00 +++ Ö1

Neues mit dem Orchester des Bayerischen Rundfunks – Ein schillerndes Cellokonzert von Liza Lim für den Virtuosen Nicolas Altstaedt

Der Bayerische Rundfunk und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks feiern in der Saison 2024/2025 ihren 75. Geburtstag. Beide wurden 1949 gegründet, beide sind der zeitgenössischen Kunstproduktion verpflichtet. Das spiegelt sich auch in der zukunftsorientierten Konzertreihe musica viva des Bayerischen Rundfunks wider – sie ist sogar um vier Jahre älter als die Institution selbst. Dieser Konzertzyklus wurde 1945 von Karl Amadeus Hartmann ins Leben gerufen. Dieses Forum für zeitgenössische Musik ist weiterhin hoch aktiv und wird seit 2011 von Winrich Hopp geleitet. Im Rahmen dieser Reihe bietet das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks neue Orchesterklänge und macht sie via EBU (European Broadcasting Union) auch den Partnerstationen zugänglich.

In dieser Sendung präsentieren wir einen Konzertmitschnitt vom 25. Oktober 2024. Neben zwei Werken von Oliver Knussen und „Three Screaming Popes“ von Mark-Anthony Turnage (ein Werk, das sich auf Bilder von Francis Bacon bezieht) war die Uraufführung eines Cellokonzertes zu erleben: Liza Lim, Australierin mit chinesischen Wurzeln, hat für den Cello-Virtuosen Nicolas Altstaedt das Stück „A Sutured World“ geschrieben. Vielfarbig schillernde Musik, in deren Titel bereits das zentrale Lebensthema der Komponistin mit chinesischen Wurzeln anklingt: die komplexen Beziehungen unterschiedlicher Kulturen zueinander. Gestaltung: Rainer Elstner

di – 01.07.2025

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen.

23:03:00 +++ Ö1

Ein Besuch beim Borealis Festival in Norwegen – Das vielseitige Programm von Bergens Borealis Festival für experimentelle Musik

Wir blicken im heutigen Zeit-Ton noch einmal zurück auf die 21. Ausgabe des Borealis Festivals für experimentelle Musik, das vom 12. bis zum 17. März in der norwegischen Stadt Bergen stattgefunden hat. Wir werden unter anderem Zeuginnen und Zeugen einer bedeutungsvollen Premiere in Bergens Domkirche werden, in der zum ersten Mal in der jahrhundertealten Geschichte gejoikt wurde, den Verlust der Vogelkolonien in Rost betrauern, im Hafen eine Floßsauna besuchen, die während der Festivaldauer zu einem schwimmenden Instrument umgebaut wurde und hören, wie in dem Stück „Barru Bara“ der Komponistin Herborg Rundberg das Meer an die norwegische Küste brandet. Zur Uraufführung gebracht wurde dieses Stück von The Norwegian Naval Forces Band, einem Blasorchester der norwegischen Streitkräfte, das besonders gerne zeitgenössische Musik spielt.

Einige der Konzert-Highlights, die wir Ihnen heute in kurzen Ausschnitten präsentieren, konnten Sie am vergangenen Sonntag in „Supernova“ in voller Länge hören. Gestaltung: Susanna Niedermayr

mi – 02.07.2025

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Ulla Pilz und Michael Neuhauser.

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Das Magazin

Von Ulrich Habersetzer. Das wöchentliche Jazz-Update, präsentiert von Eurer ARD: außergewöhnliche Veröffentlichungen, relevante Ereignisse und aktuelle Debatten. Wir diskutieren Jazz in allen seinen Facetten und suchen auch deutschlandweit die Orte auf, an denen er zu Hause ist. Nicht verpassen!

do – 03.07.2025

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Andreas Felber.

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

Blues’n`Roots:

Von Dagmar Fulle. In dieser Sendung präsentieren wir alte und neue Aufnahmen aus den Bereichen Blues, Jazz, Swing, Rhythm’n’Blues, Soul und Country. (Übernahme von hr2-kultur).

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Ask the Composer! Porträtkonzert Dai Fujikura

Studierende der Hochschule für Musik Nürnberg. Künstlerische Leitung: Prof. Jeremias Schwarzer. Aufnahme vom 27. Mai 2025

fr – 04.07.2025

14:05:00 +++ Ö1

Der US-Schlagzeuger und Sänger Kassa Overall im Juni 2024 beim Jazz Fest Brno in Tschechien

Kassa Overall ist ein US-amerikanischer, Grammy-nominierter Musiker und Produzent, der experimentelle Sounds mit Hip-Hop verbindet. Als Sänger und Schlagzeuger lieferte er mit Matt Wong (Keyboards), Tomoki Sanders (Saxofon) und Bendji Allonce (Perkussion) am 2. Juni 2024 beim Jazz Fest Brno ein extrem abgefahrenes Set ab, das weder vor Raubzügen im Klassik-Melodie-Restlverkauf noch vor verzerrten Stimmklängen zurückschreckte. Kid A und Robert Glasper winkten aus der Ferne.

Manchmal agierte die Band sehr druckvoll, dann wieder klang sie wie eine ausgeleierte Kompaktkassette. Technische Störung als Teil des Repertoires, so könnte man sagen. Kaleidoskopische und subversive (Fieber-)Träume, die oft blitzartig von einer Stimmung in die nächste wechselten, inspiriert auch von den Schlagzeug-Mentoren Elvin Jones und Billy Hart, bei denen Kassa Overall am Oberlin Conservatory of Music in den USA studiert hat. Hörenswert!

17:30:00 +++ Ö1

Musik aus allen Richtungen mit Johann Kneihs.

23:03:00 +++ Ö1

Katharina Ernst im Zeit-Ton Porträt – Extrametrics und andere Schläge mit Katharina Ernst

Geboren in Wien lebt die vielbeschäftigte Schlagzeugerin Katharina Ernst mittlerweile in Berlin. Als eine der renommiertesten Drummerinnen in der experimentellen elektronischen Musikwelt hat sie ihr Augenmerk auf polyrhythmische Strukturen gelegt, die sie in ihrer Liveperformance „Extrametrics“ erforscht.

Rhythmusstrukturen werden in Etüdenformen überführt, die Wellenlängen und Obertöne unterschiedlicher Schlagobjekte miteinander in Beziehung gesetzt. Mit Schlagzeug, Drum-Synthesizer, Metallobjekten, Tamtams und Kalimbas werden Ebenen so geschichtet, dass sie sich überlagern, kontrastieren, in- oder gegeneinander laufen. Für die Performance „Kranetüde“ von Choreographin Valentina Holzinger in Berlin im Juni 2023 hat sie die Musik geschrieben. Bei der Verleihung des H13 Preises, dem niederösterreichischen Preis für Performance, im November 2024 präsentierte sie ihr Stück „metrics“ – ein immersiv-perkussiver Live-Soundscape, in dem sie Verfahren der Minimal Music virtuos mit Ästhetiken der Minimal Art kombiniert. Anfang Mai eröffnete sie mit einer adaptierten Version von „Polylog“ (gemeinsam mit Michael Breyer und ATELIER-E) das Musikprogramm des diesjährigen Donaufestival in der Kremser Minoritenkirche. Im Rahmen der Zweiten Akademie der Moderne der Wiener Festwochen gelangte im Juni ihre neueste Komposition „Merge / Emerge“ zur Uraufführung.

Eine Sendung im Rahmen des Ö1 Sommerschwerpunktes „Österreicherinnen und Österreich in der Welt“. Gestaltung: Astrid Schwarz

sa – 05.07.2025

09:04 – 10:00 UHR +++ SWR KULTUR

Musikstunde: Jazz global: Das gibt`s ja gar nicht! – Fantasiewesen im Jazz

Von Konrad Bott. Sechs Augen, drei Köpfe, Dornenhaut und Tentakel am Rumpf – so ein Wesen gibt`s doch gar nicht! Oder doch? In der Fantasie vieler Jazzmusikerinnen und -musiker leben die absonderlichsten Kreaturen. Manche sind inspiriert von Mythen, Sagen, Fabeln, manche hervorgekrochen aus den tiefsten Höhlen des Unterbewusstseins oder herabgestiegen aus den entferntesten Luftschlössern des Tagtraums. Sie bringen jede Menge zauberhafte Melodien und wahnsinnige Rhythmen mit sich. Schalten Sie ein und begleiten sie den phantasmagorischen Musikantenzug!.

18:20 – 19:00 UHR +++ SWR KULTUR

Jazz: Homezone – Jazz in Südwest: Das Jonas Neubauer Quintett beim Jazzcollege in Mainz (2/3)

Von Konrad Bott. Am 13. Mai hat das siebte SWR Jazz College stattgefunden, ein Konzertabend mit jungen Musiker*innen aus den Jazzinstituten im Sendegebiet. Aus Mannheim fand das Jonas Neubauer Quintett seinen Weg in den roten Saal der Musikhochschule Mainz. Die Stücke, die die fünf Jungs ins Publikum hineinspielten, schwanken zwischen tiefer Melancholie und freudiger Ekstase. Moderne Klangästhetik und Jazz-Traditionspflege legen sich dabei in zugänglichen Kompositionen übereinander. Lassen Sie sich von den Mannheimern überraschen!

21:30:00 +++ Ö1

Neuigkeiten aus der Welt des Jazz

Konzertempfehlungen für die kommende Woche, Buchbesprechungen, Kurznachrufe und aktuelle Meldungen.

22:05:00 +++ Ö1

Neuigkeiten aus der Welt des Jazz

Konzertempfehlungen für die kommende Woche, Buchbesprechungen, Kurznachrufe und aktuelle Meldungen.

23:03:00 +++ Ö1

Gitarrist Valentin Goidinger im Interview und mit dem Trio X!XU konzertant im Wiener RadioKulturhaus

Valentin Goidinger heißt der Mann hinter dem Trio X!XU, das man wie „Ski-Schuh“ ausspricht. Der Gitarrist, Jahrgang 1996, ist gebürtiger Innsbrucker, studiert hat er u. a. an der Anton-Bruckner- Privatuniversität in Linz. Dort gründete Goidinger anno 2021 auch X!XU, mit den Triogefährten Alexander Matheis (Bass) und Patrick Pillichshammer (Schlagzeug). Und diese Band ließ gleich einmal die Ohren spitzen: Das selbstbetitelte, 2023 veröffentlichte Debütalbum hebt mit einer Bearbeitung von Erik Saties „Gnossienne Nr. 1“ an, um dann energievoll an Fahrt aufzunehmen. Auch im weiteren Programm zeigt sich in den Kompositionen Valentin Goidingers eine glückliche Verbindung von Herz und Hirn: Druckvolle Rock-Patterns treffen auf jazzige, dissonante Harmonien, klug und kontrastreich choreografiert mittels Groove- und Tempowechseln.

Nicht zufällig war Goidinger einer der Finalisten des Ö1 Jazzstipendiums 2024, wo er sich mit X!XU nachdrücklich für einen Auftritt in der Reihe „5 Millionen Pesos“ im Wiener RadioKulturhauses empfahl. Im dortigen Studio 3 gastierte das Trio nun am 11. Juni 2025. Gerhard Graml bittet Valentin Goidinger zum Gespräch und präsentiert das Konzert.

so – 06.07.2025

00:02 – 06:00 UHR +++ SWR KULTUR

ARD Jazz. Die Nacht: Jazzahead 2025 – Aufnahmen vom Bremer Showcasefestival

Von Till Lorenzen. Vom Soloklavier bis zum 19-köpfigen Jazzorchester – die Jazzahead 2025 vom 23. bis 27. April hatte klanglich abwechslungsreiches zu bieten. In den Showcasekonzerten des Festivals soll die Vielfalt der Szene abgebildet werden: Teils ironisch zwinkernder Jazz des Briten Sam Newbould mit seinem Quintet, orchestrale Wucht aus Nürnberg mit dem Oumuamua Orchestra und pulsierende Rhythmen aus Kenia von Kasiva Mutua. Je drei Künstler*innen kamen zudem aus Spanien, Frankreich und der Schweiz, die als Partnerregion ausgewählt wurden. Ergänzend dazu gibt es Interviews und Porträts..

00:05:00 +++ Ö1

(Fortsetzung); Gitarrist Valentin Goidinger im Interview und mit dem Trio X!XU konzertant im Wiener RadioKulturhaus

03:03:00 +++ Ö1

Mit klingenden Kulinarien in den Sonntag-Morgen

Klassiker und Fundstücke aus 100 Jahren Jazzgeschichte (Wiederholung).

17:10:00 +++ Ö1

Zum 60. Geburtstag des österreichischen Posaunisten Bertl Mütter

Der Posaunist, Komponist und Autor Bertl Mütter wurde am 6. Juli 1965 in Steyr geboren und feiert heuer seinen 60. Geburtstag.

Oft solo anzutreffen, widmet er sich Schubert, Schumann, Mahler, Wagner oder Feldman, sowie Dichtern wie H. C. Artmann, Franzobel, Ernst Jandl oder Angela Krauß. Gerne spielt Mütter auch im Duo, beispielsweise mit dem Tausendsassa Christoph Cech, dem großartigen Drehleierspieler Matthias Loibner oder dem slowakischen Pianisten Miki Skuta. Das einzigartige Ensemble „Dr. Mütter’s Ensemble der Radikalen Mitte (ERM)“ ist quasi ein zirkulierendes Quadrat, bei dem Mütter als Spieltrainer stets mit von der Partie ist, um seine „plusquammusikalischen Ausheckungen“ zu realisieren. Im Jahr 2020 lauschte er in „aus|cul|ta|tio|nes“ dem leeren Wiener Stephansdom von ganz unten bis ganz oben einmalige Klänge ab. Zudem leitet er regelmäßig Workshops für improvisierte Musik im akademischen Umfeld, aber auch für Laien.

Mütters Musik ist „Slow Food für die Ohren“ und sein Lebensmittelpunkt befindet sich irgendwo zwischen Wien, Steyr und unterwegs. Die Spielräume Spezial gratulieren Bertl Mütter zum 60. Geburtstag.

19:05:00 +++ Ö1

Saxofonist Sigi Finkel und Akkordeonist Zoltan Migovics im Studio 2 des Wiener RadioKulturhauses

Ungarische Volksmusik in einer zeitgemäßen, originellen Variante ist heute zu hören: Sopransaxofonist Sigi Finkel und Akkordeonist Zoltan Migovics konzentrieren sich neben eigenen Kompositionen auf traditionelle Vorlagen, die in gekonnten Arrangements an den Jazz herangeführt werden.

Zoltan Migovics, der aus der ungarischen Minderheit im Westen der Ukraine stammt, und der gebürtige Deutsche Sigi Finkel, der schon lange in Wien lebt und einen zweiten Lebensmittelpunkt in Ungarn hat, haben ihre Musik kürzlich auch auf Tonträger gebannt. Titel: „Puszta“. Melancholie mit Geschmack und hocherfreuliche Improvisationskunst abseits aller Klischees.

19:34 – 20:00 UHR +++ SWR KULTUR

Big Time Jazz. Jazz-Orchester, Big Band, Oktett – hier kommt Musik mit Vielen!

Im Big Time Jazz stellen wir für Sie interessante und schöne Klänge zusammen – von großen Ensembles aus dem Jazz und der improvisierten Musik. Wir bergen Archivaufnahmen und durchforsten Neuveröffentlichungen für eine Zeit, die ganz den großen Klängen gehört.

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR KULTUR

NOWJazz: “The Way out of Easy” – Der Gitarrist Jeff Parker

Von Ulrich Kriest. Der kalifornische Musiker Jeff Parker hat zuletzt mindestens drei großartige Alben veröffentlicht, unter anderem mit seinem ETA-Quartett. Jazz, Hip-Hop, Rhythm und Blues, Rock – sein musikalisches Spektrum ist breit, sein künstlerisches Netzwerk groß. In Chicago wurde Parker Mitglied der legendären AACM – und Gitarrist der Kultband Tortoise, er spielte mit Jamie Branch, Rob Mazurek oder Makaya McCraven. Mittlerweile lebt er in Los Angeles, und stellt für sein eigenes Ensemble New Breed immer wieder neue und spannende Konstellationen zusammen..

23:03:00 +++ Ö1

Zehn Jahre Shape (Teil 1) – Rückblick auf zehn inspirierende Jahre mit unseren Shape Partner Festivals

Im Dezember 2014 gründete das ORF Festival musikprotokoll im steirischen herbst gemeinsam mit fünfzehn artverwandten Festivals in ganz Europa (darunter etwa das CTM Festival, Unsound, Skanu Mezs und das UH Fest) die Plattform Shape für spannende neue Projekte aus dem Bereich der Musik und audiovisuellen Kunst. Zwei Mal wurde das ursprünglich für drei Jahre angelegte Projekt aufgrund seines Erfolges von der EU mit einer weiteren Förderung bedacht. Nun gelangt Shape Mitte Juli nach zehn Jahren zu seinem Ende.

Jedes Jahr nominierte jedes Festival drei Musiker:innen bzw. Musikformationen, auf die dann jeweils zwölf Monate lang die Shape Scheinwerfer gerichtet waren. Im Zentrum standen Auftritte bei den diversen Veranstaltungen der Shape Mitglieder. Es wurden aber auch Workshops, Diskursveranstaltungen und Showcases bei befreundeten Festivals initiiert, die sich jenseits der Grenzen der Europäischen Union befinden, wie etwa beim Mutek Festival in Montreal, beim Gamma Festival in St. Petersburg, beim Novas Frequencias Festival in Rio de Janeiro oder beim Nyege Nyege Festival in Jinja. Einmal im Jahr fand weiters eine Shape Academy statt, bei der die jeweiligen Shape Artists nicht zuletzt die Möglichkeit hatten einander kennenzulernen. Begleitet wurde all das von einer intensiven Berichterstattung, etwa auf der Shape Website, den diversen einschlägigen Social Media Plattformen oder Radiosendern wie etwa Resonance FM und natürlich ORF Ö1. Auf der Shape Website finden sich u.a. hunderte Interviews, die Lucia Udvardyova im Rahmen der Serie „Shape Artist of the Week“ geführt hat, eine Auswahl davon erschien immer Ende des Shape Jahres in einem kleinen Büchlein. Auch eine Shape Compilation wurde jedes Jahr veröffentlicht, als Beilage zum Musikmagazin The Wire.

Über 500 Musikerinnen, Musiker und Musik-Formationen haben während der vergangenen zehn Jahre an den Programmen der Shape Plattform teilgenommen. Auch wir vom ORF musikprotokoll hatten über Shape nicht nur die Möglichkeit in Österreich lebenden Musikschaffenden zu mehr internationaler Bekanntheit zu verhelfen, durch unsere Shape Kolleg:innen haben wir zahlreiche Neuentdeckungen gemacht, die das Programm unseres Festivals und natürlich auch unserer Sendereihen Ö1 Zeit-Ton und Ö1 Supernova maßgeblich bereichert haben. In den beiden Ausgaben von Supernova diesen und kommenden Sonntag möchten wir Ihnen einige ausgesuchte Programm-Highlights noch einmal ausschnittsweise präsentieren. Gestaltung: Susanna Niedermayr

23:03 bis 00:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: Basar und aktuelle Projekte des Goethe-Instituts

Es ist ein buntes Fest der Stimmen: der Internationale Kammerchorwettbewerb Marktoberdorf mit Sängerinnen und Sängern aus der ganzen Welt. In diesem Jahr stehen u.a. Chöre aus Indonesien, Georgien, der Türkei und Mexiko auf der Bühne. Alle sind nicht nur im Bereich klassischer Chormusik aktiv, sondern setzen sich darüber hinaus für die traditionelle und zeitgenössische Musik ihrer jeweiligen Heimat ein. In ihrem Beitrag wirft Uta Sailer vor allem einen Blick auf die traditionellen Lieder, die aus aller Welt nach Marktoberdorf mitgebracht werden. Eine Sendung von Susanne Schmerda (Basar) und Uta Sailer (Goethe-Projekt Marktoberdorf)

