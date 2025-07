Alto Adige Jazzfestival 2025: Sound-Expeditionen in Bunker und Berge

An überraschenden Orten durch die verbindende Sprache der Musik ein intensives soziales Miteinander zu erzeugen – darum ging es auch im weiteren Verlauf des Alto Adige Jazzfestival 2025. In Bunkersystemen und einem ehemaligen Gefängnishof, in zwei Bergstollen hoch oben in unwirtlicher Umgebung, aber auch in alten Gasthäusern und in einer Schnapsbrennerei. Und ja – dieser Zustand des Reisens im Rahmen eines Festivalprogramms verdichtete das Kernanliegen, um das es geht.

Frei improvisierte Klänge aus Saxofonen wurden zum Bestandteil einer Sound-Archäologie, in einem 1943 von der Wehrmacht errichteten Bunkersystem am Rande von Bozen. Dan Kinzelman und die argentinische Saxophonistin Camila Nebbia verwandelten die unterirdische Anlage in einen Resonanzraum für eine besondere „Unterweltprozession“ mit dem Publikum.

Zwei Saxophone addierten sich in der zerklüfteten Akustik dieses Gewölbes zu einer symbolträchtigen Sound-Skulptur. Meditierende, beschwörende, klagende, manchmal zärtliche Lautäußerungen dialogisierten vielschichtig zwischen metallischen Obertönen, Atemzüge produzierten Echos, die sich in den Gängen verloren und wiederfanden. Schließlich begaben sich Camila Nebbia und Dan Kinzelman noch in einen kleinen „See“ am Ende der Höhle hinein – das hätte auch in eine Wagner-Inszenierung hineingepasst.

Bei all dem geht es beim Südtirol Jazzfestival Alto Adige nie um eitle Event-Gimmicks, sondern darum, dass ein Spielort künstlerisch Sinn machte. Hier war ein weitere Mehrwert inkludiert: Der einstige Ort des Krieges als künstlerischer Resonanzraum für Verständigung.

Logistische Herausforderung

Die sommerlichen Wetterkapriolen stellten das Festival vor permanente logistische Herausforderungen. Kann das Konzert draußen stattfinden oder muss doch nach indoor ausgewichen werden? Routiniertes Teamwork sorgt für verlässliche Dynamik.

Filippo Vignato. Foto: Stefan Pieper Kabarila. Foto: Stefan Pieper Rainier Baas und Dan Kinzelmann. Foto: Stefan Pieper Reiner Baas. Foto: Stefan Pieper Simon Segers. Foto: Stefan Pieper

Irgendwann fand doch mal ein Konzert draußen statt, als der Himmel seine Schleusen öffnete – und zwar bei De Beren Gieren im Gefängnishof Tschumpus in Brixen, der heute Kulturzentrum ist. Diesmal mit Reinier Baas an der Gitarre, der kurzfristig für Fulco Ottervanger einspringen durfte.. Hyperaktiver rhythmischer Fluss entwickelte sich, ein pochendes Schlagzeug klang wie beschleunigter Herzschlag – oft war das mehr Postrock als Jazz. Reinier Baas fühlte sich auch hier auf Anhieb in seinem Element, ließ die Klänge fantasievoll aus den Saiten sprechen, während Lieven Van Pée seinen Bass manchmal fast orientalisch singen ließ. Man fühlte sich umarmt durch so viel Musik, während der Regen auf die Ponchos, die schnell verteilt worden waren, prasselte.

Eine Novität in der Programmplanung dieser Festivalausgabe bildeten die „Sonic Reactions“ – zwei Musiker, die sich nicht kennen, werden aufeinander „losgelassen“. Musikalische Atome treffen im großen kreativen Labor aufeinander und erzeugen unvorhersehbare chemische Reaktionen. Zum Beispiel traf Andreas Tausch (Gitarre) auf Filippo Vignato (Posaune), in einem Plattenladen mitten in Bozen.

Dan Kinzelman (Saxophon) und Reinier Baas (Gitarre) agierten zwar nicht im Rahmen dieser Reihe, aber auch ihr Duokonzert im Ansitz Punthof bei Meran lebte von der Magie des geteilten Moments – leichtfüßig bewegten beide sich auf den dynamischen Wogen progressiver Jazzstilistiken und hoben auch in höhere Sphären ab. Eine Lee Konitz-Zugabe am Schluss wirkte wie ein überlegenes Fazit. Die beiden dürfen so etwas, weil sie es können.

Jazz-Cineastik und Trance-Rituale

Die Kooperation mit dem Bozener Filmclub für ein musikalisch interpretiertes Stummfilm-Konzert hat eine lange Tradition beim Südtirol Jazzfestival Alto Adige und bringt jedes Jahr aufs Neue kostbare Momente hervor. Fritz Freislers expressionistisches Meisterwerk „Der Mandarin“ von 1918 – in der K.u.K.-Monarchie entstanden und schon lange verschollen, aber 2004 restauriert – stand diesmal auf dem Programm und bekam durch De Beren Gieren zusammen mit Dan Kinzelman einen neuen, verdichtenden Soundtrack aus dem Heute.

Lukas Kranzelbinder. Foto: Stefan Pieper Lukas Kranzelbinder. Foto: Stefan Pieper ukas Kranzelbínder und Delphine Joussein. Foto: Stefan Pieper

Wummernde Trommelwirbel fungierten als Unheilsboten für psychologische Spannung, gellende, grotesk verbogene Saxofonfiguren deuteten darauf hin, dass der Protagonist allmählich dem Wahnsinn verfällt. Da zeigt sich gestalterische Kraft aus dem Stegreif – jenes imponierende Potenzial versierter Musiker, Bilder in Töne zu verwandeln und dabei neue narrative Ebenen zu erschließen.

Seit drei Jahren liefert die Kabarila-Performance eine engagierte Ansage an konventionelle Domestizierungen des üblichen Konzertbetriebs. Gerne ist auch von Ritual die Rede, eben weil passive Zuhörende zu aktiv Teilnehmenden werden – diesmal mit so viel Konsequenz, dass über weite Strecken im Keller des Batzenhäusels regelrecht Rave-Atmosphäre dominierte.

Lukas Kranzelbinder, Delphine Joussein, Johannes Schleiermacher, Julian Sartorius und drei Tänzer arbeiteten sich fünf lange Stunden daran ab, treibend und hypnotisch jeden Zeitbegriff der Musik aufzulösen. Psychedelische Flötensounds schweben wie farbige Rauchschwaden durch den Raum. Hypnotische Bass- und Guembri-Figuren geben den kollektiven Herzschlag vor. Über allem die psychedelisch gellenden, wild fauchenden Sounds aus der elektronisch modifizierten Flöte von Delphine Joussein, die jedes Jahr bei Kabarila mitmacht.

Und da war es überfällig, diese französische Ausnahme-Künstlerin mal mit einem Solo-Recital zu würdigen. „Calamity“ nannte sie ihr Projekt, und das transformierte die Querflöte, dieses „Engelsinstrument“, in eine expressive Klangmaschine – mit Live-Elektronik, Loops und Effekten, in ästhetischen Kollisionen von Schönheit mit abgründiger Brachialität, dass alle Tore zum dunklen Unterbewusstsein aufbrachen. „The dark side of the flute“ nannte Delphine Joussein ihr künstlerisches Unterfangen, als sie zwischendurch mal ein Stück ansagte.

Die familiäre Geborgenheit inspiriert

Möge das Südtirol Festival mit seiner tonangebenden Ausstrahlung dazu beitragen, dass sich diese eindringliche Stimme in der aktuellen Musik nun noch internationaler Gehör verschafft! Was eben an diesem Ort mit seinem internationalen Publikum und vor allem viel ausländischer Medienpräsenz immer für einen guten kulturellen Mehrwert sorgt.

Das gilt auch für viele weitere spannende Entdeckungen, die auch diese Festivalausgabe wieder verlässlich hervor brachte – etwa ein Münchener Duo bestehend aus Enji Erkhem und Simon Popp mit ihrer hypnotischen Melange aus mongolischen Gesangstraditionen und Post-Dub-Beats. Oder für eine dänisch-norwegische Band, die ihrem verspielt kreativen, polytonal vertrackten Jazz fast schon so etwas wie eine punkige Attitüde verliehen.

Wer hier auftritt, ist meist auch selbst völlig hin und weg von dem Ambiente, von der familiären Geborgenheit in diesem sozialen Kosmos, der wohl auch künftig klein, aber fein bleibt. Und das ist auch gut so. So ähnlich formulierte es auch Ronny Graupe bei der Anmoderation seines Konzertes, der völlig hin und weg war vom alpinen Panorama, das sich hoch oben von der Gartenterrasse des Parkhotel Holzner bot, bevor es mit Kit Downes (Piano) und der Sängerin Damaris Brendle (Gesang) auch musikalisch-künstlerisch hoch hinaus ging.

Text und Fotos: Stefan Pieper

Unser Beitragsbild zeigt Dan Kinzelman und die argentinische Saxophonistin Camila Nebbia im 1943 von der deutschen Wehrmacht errichteten Bunkersystem am Rande von Bozen.