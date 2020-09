+++News:+++Nicole Johänntgens Saxophone Workbook ist da+++Jazzkonzerte in Leer+++Jazzclub in Ladenburg vor dem Aus+++

Saxophone Workbook Volume 1

Die Saxophonistin Nicole Johänntgen hat heute ihr erstes Saxophone Workbook veröffentlicht. Darin befinden sich 39 neue, eigens von ihr komponierte Songs inklusive mp3-Dateien zum Mitspielen. Die musikalischen Genres der Songs bewegen sich zwischen Klassik, Jazz, Pop und Tango. Diese abwechslungsreiche Mischung ist für Anfänger und Fortgeschrittene und nebst für Saxophon auch für alle anderen Eb-, Bb- und C-Instrumente geeignet.

Weitere Informationen sowie eine Titelliste sind hier zu finden.

Titelfoto Nicole Johänntgen: JTI International Germany

Jazz in Leer – Live im Speicher

Am 17. September um 19.30 und 21 Uhr spielt das Trio I am Three im Kulturspeicher in Leer. Von Silke Eberhard (Altsaxophon), Nikolaus Neuser (Trompete) und Christian Marien (Schlagzeug) ist hier Musik von Charles Mingus zu hören.

Am 2. Oktober geht es dort mit dem Duo von Julie Sassoon (Tasten) und Willi Kellers (Schlagwerk) weiter. Diese bringen Einflüsse aus Afrika mit Schlagzeugrhythmen aus Bartoks oder Strawinskys Klangsphären überein.

Tickets für diese beiden Konzerte gibt es unter info@vhs-leer.de

Jazzclub Leicht & Seelig vor dem Aus

Die lang bestehende Konzertreihe Philleicht Jazz?! sollte ursprünglich am 5. September ihre neue Spielzeit beginnen. Da bereits mehrere Konzerte internationaler Musiker abgesagt wurden und es unmöglich ist die gegebenen Hygienevorschriften in der Spielstätte, dem Jazzclub Leicht & Seelig in Ladenburg, umzusetzen, werden dieses Jahr dort keine Konzerte mehr stattfinden. Die Konzerte in einem anderen Club zu veranstalten sei keine Option, so Phil Leicht. Das hat voraussichtlich zur Folge, dass es den Jazzclub in Ladenburg bald nicht mehr geben wird.

https://leicht-und-selig.de/