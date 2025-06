+++ News: +++ Dianne Reeves erhält German Jazz Trophy +++ Focusyear Band 25 +++ „Gutenberg Jazz Collective“ in Mainz +++

+++ German Jazz Trophy für Dianne Reeves +++

Der Sängerin Dianne Reeves, fünfmalige Grammygewinnerin – drei davon in aufeinanderfolgenden Jahren für die beste Jazz-Gesangsperformance –, wird am 2. Juli im Zuge der „jazz-open“ Stuttgart 2025 die mit 15.000 Euro dotierte German Jazz Trophy verliehen. Zwei Tage nach der Preisverleihung im Sparda Event Center ist sie ein zweites mal auf dem Festival jazzopen im schönen Ambiente des Alten Schlosses zu hören.

Reeves hat mit Jazzgrößen wie ­Wynton Marsalis und Gregory Porter, aber auch mit Orchestern wie dem Chicago Symphony Orchestra und den Berliner Philharmonikern zusammengearbeitet. Sie war als „Creative Chair for Jazz“ außerdem die erste künstlerische Leiterin für Jazz der Los Angeles Philharmonic überhaupt.

+++ Focusyear Band 25: Die Zukunft des europäischen Jazz! Feat. Lorenz Widauer +++

Die Zukunft des Jazz präsentiert sich am 03. Juli im Salzburger Music Club Jazzit in Form der erlesenen Focusyear Band der Musik Akademie Basel unter der Schirmherrschaft von Wolfgang Muthspiel. Focusyear ist ein einjähriges Programm für ein international zusammengesetztes Ensemble von neun Studierenden, die in einem regelmäßigen Zyklus von anerkannten Meistern der internationalen Jazzszene unterrichtet werden. Mit dem Trompeter Lorenz Widauer konnte ein Salzburger Musiker einen der begehrten Plätze für das Jahr 2024/2025 ergattern.

Schirmherr Wolfgang Muthspiel: „Die achte Ausgabe der Focusyear Band bringt ein wahrhaft internationales Ensemble von sechs bemerkenswerten Musikern zusammen. Zu dieser dynamischen Gruppe gehören zwei skandinavische Gitarristen, Albin Ormegard aus Schweden und Mads Oldenskov aus Dänemark, die zusammen mit dem australischen Bassisten Alistair Peel und dem italienischen Schlagzeuger Fabrizio Doberti eine höchst originelle Rhythmusgruppe bilden. An den Blasinstrumenten verleihen der österreichische Trompeter Lorenz Widauer und der französische Alt- und Sopransaxophonist Darius Moglia dem Ensemble Licht und Struktur. Trotz ihres jungen Alters zeigen die Musiker eine bemerkenswerte Reife in ihrer Fähigkeit zu improvisieren, zusammenzuarbeiten und miteinander zu interagieren. Im Laufe eines Jahres am JazzCampus Basel werden sie von einer beeindruckenden Reihe von Weltklasse-Künstler:innen betreut, darunter Sylvie Courvoisier, Kris Davis, Guillermo Klein, Linda May Han Oh, Wolfgang Muthspiel, Jorge Rossy, Kendrick Scott, Sara Serpa, Becca Stevens, Cuong Vu, Immanuel Wilkins und Miguel Zenon.“

+++ Jetzt fürs „Gutenberg Jazz Collective“ am Jazz Campus Mainz bewerben +++

Die Bewerbungsfrist (6. Juli 2025) für die 5. Ausgabe des „Gutenberg Jazz Collective“ am Jazz Campus Mainz läuft ab. Junge Jazzprofis und Studierende (bis 35 Jahre) aus aller Welt können sich JETZT bewerben – um von den internationalen Jazzgrößen Terence Blanchard, Han Bennink, Joris Roelofs und Jen Shyu unterrichtet zu werden. Das Ensemble bleibt ein Jahr lang zusammen und trifft sich in Mainz für vier einwöchige Aufenthalte. Die Aufenthalte sind kostenlos, Unterkunft und Reisekosten werden vollständig übernommen. Verschaffen Sie sich einen Eindruck von den inspirierenden bisherigen Ausgaben des Programms mit Gastkünstlern wie Christian McBride, Ben Wendel, Lionel Loueke, Kris Davis und Billy Hart auf unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCrFQ1vIqV-ozOeTum7RNr_w

Alle Informationen zur Bewerbung, Terminen etc. finden Sie hier: www.jazzcampusmainz.com Bewerben können sich alle Instrumente und Stimmen. Bewerbungsschluss: 6. Juli 2025.