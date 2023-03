News: Jazzfest Rottweil +++ Neue Leitung beim Jazzfestival Alto Adige +++ JONA in Abensberg

+++ Internationale Musik beim 35. Jazzfest Rottweil +++

Der Mai steht in Rottweil wieder im Zeichen des Jazz. Auch bei der 35. Ausgabe des Festivals strebt das Festival nach einem hochkarätigen Programm mit hoher Bandbreite aus. Den Auftakt bildet der 30. April mit mannigfaltiger Livemusik ab 16.00 Uhr in der Oberen Hauptstraße sowie ab 20.00 Uhr in mehr als 20 Lokalitäten in der gesamten Innenstadt Rottweils.

Insgesamt 9 Konzerte gibt es beim 35. Jazzfest Rottweil zwischen dem 5. und 20. Mai 2023: mit energiegeladener Fusion von Simon Phillips „Protocol V“; dem neuen Projekt „GO“ zwischen groovigem NuJazz und sphärischen Balladen von Nils Wülker; einer Melange aus traditioneller arabischer Musik, europäischer Klassik und amerikanischem Jazz durch Oud-Virtuosen Rabih Abou-Khalil und Sängerin Elina Duni; der europäischen „Bonfire-Tour“-Premiere von Hazmat Modine die Blues mit Klezmer, Swing, World und mehr kombinieren; dem Moka Efti Orchester, den Machern des „Babylon Berlin“-Soundtracks; eingängige und tanzbare Klänge liefert De-Phazz, nachdem das stilistisch ungebundenen Beat-Projekt RSxT und Joo Kraus das Publikum aufgewärmt haben; den Abschluss macht Blues-Gitarrist und Sänger Robert Cray; eine kleine Überraschung macht den Anfang: Yvonne Catterfeld präsentiert dem Jazz-Publikum ihre neuen R&B- und Soul-Klänge.

Für weitere Informationen: über www.jazzfest-rottweil.de

Das Beitragsbild zeigt Klaus Doldinger auf dem Jazzfest Rottweil 2017. Foto: Jazzfest Rottweil

+++ Neue künstlerische Leitung beim Südtirol Jazzfestival Alto Adige +++

Nach 18 Jahren als Präsident und künstlerischer Leiter des Festivals übergibt Klaus Widmann seine Aufgaben an Stefan Festini Cucco, der zusammen mit Max von Pretz und Roberto Tubaro das sommerliche Jazzfestival führen wird.

Der gebürtige Bozner und Sozial- und Kulturanthropologe Stefan Festini Cucco übernimmt die Präsidentschaft. 2005 hat er bereits begonnen bei dem Jazzfestival mitzuarbeiten, das auch zuvor bereits neben Weihnachten ihn alljährlich nach Südtirol zurückholte. Nach ein paar Jahren im Vorstand war er zuletzt Vizepräsident.

Die allgemeine Organisation und den visuellen Auftritt macht weiterhin der Musiker und Allrounder Roberto Tubaro, jetzt zusätzlich als Vize-Präsident. Dritter im Bunde ist schließlich Max von Pretz, der von Widmann im Zuge eines Praktikums (2013) als Geschäftsführer (2015) entdeckt wurde.

Die drei möchten ein mutiges Jazzfestival gestalten: Im Zentrum ihrer Programme stehen Projekte, die sie eher abseits des Mainstreams verorten. Ein weiteres Merkmal sind die Locations, an denen die Konzerte stattfinden: Das Festival bespielt Orte in ganz Südtirol: Vom Stadtplatz über die Industriehalle bis zur Almhütte. 2023 findet das Festival vom 30. Juni bis zum 9. Juli statt.

Weitere Informationen: www.suedtiroljazzfestival.com

+++ Duo JONA macht originellen easy-listening Jazz in Abensberg +++

Die Sängerin Christina Jung und der Pianist Jochen Pfister haben ihre Zusammenarbeit über die Corona-Zeit zum Projekt JONA ausgeweitet. Ihre erste Konzertreihe beenden sie am Montag, den 13. März 2023, im Jazzclub Abensberg. Das Duo liefert im Discothek Club Center eingängige und intime Eigenkompositionen und originelle Arrangements, in denen sie ihre natürliche Klangsprache aus Klavier und Stimme dezent mit kleineren elektronischen Zugaben würzen und das ganze mittels einer Loopstation gelungen mit sich selbst anreichern. Dabei nutzen sie die volle Bandbreite ihrer instrumentalen und stimmlichen Möglichkeiten.

JONA ist ein interessantes Duo-Projekt, das sich ganz natürlich und vielversprechend zwischen Singer-Songerwriter, easy-listening Jazz und origineller Experimentierfreude bewegt.

Mehr Informationen unter: https://www.jazzclub-abensberg.de/