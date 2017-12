JazzZeitung.de: Top 20-Beiträge in 2017

Ein kleiner Rückblick auf das jahr 2017. Was waren die am häufigsten abgerufenen Beiträge aus diesem Jahr.

Unsere Liste:

Wirklich verwunderlich ist eigentlich vor allem Platz 1. Unsere Ankündigung der Tournee ist mit Abstand stärkster Anziehungspunkt. Das Interesse an Pat Metheny muss verhältnismäßig riesig sein.

Mediales & Berichte & Nachrufe

In der Diskussion waren aber offensichtlich mediale Themen: Chet-Baker-Film, Anna-Lena-Schnabel-TV-Film, ECM goes Streaming. Besondere Zugriffe verzeichneten aber dann auch Berichte von Veranstaltungen: BMW Welt Jazz Award, das Jazzfest Berlin, Trio Elf macht Musik zum Stummfilm und Rabih Abouh Khalil in Ottobrunn! Nachrufe zu Geri Allen und Ekkehard Jost wurden auch „gern“ gelesen.

Website-Neugestaltung

Dabei ist insgesamt einerseits erstaunlich und andererseits nicht verwunderlich, dass 12 der 20 Beiträge erst nach der Neugestaltung unserer Website Mitte Oktober erschienen sind, also auch deutlich kürzer zur Verfügung standen als andere. Man darf das wohl als Aufmunterung und Akzeptanz verstehen. Die Newsletter sind eingerichtet. Die Verbindung zum Server sollte jetzt auch automatische über SSL-Verschlüsselung erfolgen. Es gibt ja immer was zu tun.

Wie auch immer: Der Dank geht insbesondere an unsere Autoren und Fotografinnen und Fotografen ohne die hier ja auch nichts stünde und auch nicht viel zu sehen wäre.

