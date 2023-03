News: +++ Regensburg +++ Hürth +++ LJJO Baden-Württemberg +++

+++ Highlight-April im Regensburger Jazzclub +++

Neben dem allmonatlichen Jazz-Brunch im Degginger (diesen Monat Yankee Meier Organ Trio, Sonntag 23. April 2023) und der Session im Leeren Beutel (Sessionleiter: Danube in Blue, 3. April 2023), veranstaltet der Regensburger Jazzclub wiederholt hochkarätige Konzerte im Leeren Beutel und im Café Degginger.

Das April-Programm liefert gleich mehrere Highlights: Am 20. April stellt Efrath Alony ihr mit dem Deutsch Jazzpreis ausgezeichnetes Album „Hollywood Isn’t Calling“ vor, mit dem der aus Haifa stammenden Wahlberlinerin zusammen mit ihrer Band eine spannende Mischung aus Ansätzen der (zeitgenössischen) klassischen Musik und dem Jazz gelang. Am 27. April kommt Thärichens Tentett mit Geschenke-Tracks auf seiner Geburtstagstournee in Regensburg vorbei: Zum 20-jährigen Bestehen erfüllte Bandleader und Arrangeur Nicolai Thärichen seinen neun Bandkollegen Wünsche für das neue Album. Herausgekommen ist eine ebenso hörenswerte und persönliche, wie bunte Mischung. Außerdem präsentiert der Club die Jazz-Verbindung Regensburg-New York: Tobias Meinhart stattet seiner Geburtsstadt am 4. April einen Besuch ab und bringt sein New Yorker Modern Jazz Quartett mit (Beitragsbild). Auch der Regensburger Roman Fritsch war zuletzt einige Zeit in New York und präsentiert am 13. April zusammen mit seinem Quartett sein Swing-, Bebop-, Film- und Weltmusikalbum „Postmodern Nostalgie“.

Etwas weniger New York, aber sehr viel Regensburg liefert die Osternacht im Leeren Beutel mit Steffi Denk und Markus Engelstädter, die am 10. April mit internationaler Unterstützung ein Soul- und Funk-Osterfest feiern.

Mehr Informationen unter: https://www.jazzclub-regensburg.de/

+++ Phishbacher Trio mit Beatles-Hommage in Hürth +++

Für Günther Reiners, Vorsitzender des Jazzclubs Hürth e. V., war der Auftritt des Phishbacher Trios einer der großen Höhepunkte auf der Hürther Jazznacht 2021. Zwei Jahre später bietet der Jazzclub die Gelegenheit, das Ensemble aus Walter Fischbacher (Klavier), Petr Dvorsky (Bass) und Ulf Stricker (Percussion) erneut am Freitag, dem 31. März 2023 mit einem akustischen Programm zu hören.

Hier beginnen die drei Musiker ihre Album Promotion-Tour für ihre neue Platte, eine Hommage an eine der bedeutendsten Musikformationen des 20. Jahrhunderts: The Beatles.

+++ Sonderkonzert: Nachwuchs-Bigband kommt nach Weingarten (Baden) +++

Das „LaJJazzO“ (Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg) bringt seit mehr als 40 Jahren den Spitzen-Jazznachwuchs des Landes Baden-Württemberg zusammen. Unter der künstlerischen Leitung von Klaus Graf bekommen die jungen Bigband-Musiker*innen am 30. April 2023 um 10.30 Uhr im Gewächshaus Stärk ein Sonderkonzert der Weingartner Musiktage Junger Künstler. Das Jazz-Ensemble für Nachwuchsmusiker:innen zwischen 16 und 24 Jahren wurde zu Beginn der 1980er von Jiggs Whigham und Bernd Konrad gegründet. Die Mitgliedschaft im Orchester beträgt zwei Jahre, die Besetzung erneuert sich kontinuierlich durch regelmäßige Bewerbervorspiele. Der Kartenvorverkauf für das Sonderkonrzert startet am 15. März 2023.

Mehr auf www.weingartner-musiktage.de/

Beitragsbild: Tobias Meinhart, Matt Penman, Eden Ladin, Obed Calvaire. Foto: Mariana Meraz