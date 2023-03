Das Shuteen Erdenebaatar Quartett live in Puchheim

Vor den Toren Münchens, im Puchheimer Kulturcentrum PUC, gastierte die Komponistin und Pianistin Shuteen Erdenebaatar mit ihrem Quartett und stellte ihr aktuelles Programm vor. Mit von der Partie waren Nils Kugelmann am Bass, der Schlagzeuger Valentin Renner und Saxophonist Anton Mangold.

Shuteen Erdenebaatar, wurde 1998 in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar geboren, lebt seit 2018 in München und war von Beginn an fest mit der lokalen Jazzszene verwurzelt. Nach einem Doppelmasterstudium in Jazzklavier und Jazzkomposition an der Hochschule für Musik und Theater sowie einem weiterbildenden Zertifikatsstudium Meisterklasse wurde sie im Jahr 2021 mit dem Kurt Maas Jazzpreis ausgezeichnet, letztes Jahr mit dem renommierten BMW Young Artist Jazz Award, dem Publikumspreis des Münchner Jazzpreises und dem Biberacher Jazz-Kompositionspreis. Beeindruckend daran ist, was sie mit ihrem Talent anstellt: Neben ihrem Quartett ist sie Teil des Lightville Duos und Dirigentin ihres neu gegründeten 20-köpfigen, genreübergreifenden Chamber Jazz Orchestra in München. Bei ihrem musikalischen Schaffen stehen ausdrucksstarke Kompositionen im Vordergrund, mit tiefgründigen Harmonien und wundervollen Melodien, die ihren Mitstreiter*innen viel Raum für Improvisationen geben.

Restlos begeistertes Publikum

Dementsprechend überzeugte das Shuteen Erdenebaatar Quartett im Puchheimer Kulturcentrum PUC von der ersten bis zur letzten Minute und präsentierte ein ungemein abwechslungsreiches Programm mit, wie sollte es anders sein, Eigenkompositionen aus Erdenebaatars Feder, wie „Wildes Laub“, das von einer mongolischen Volksweise inspirierte „Rising Sun“, „An Answer From The Distant Hill“ oder „Up & Downs“. Nils Kugelmann und Anton Mangold steuerten ebenfalls berauschende Originals bei. So harmonierten und groovten die beiden Sets der Band an dem Abend vor einem restlos begeisterten Publikum. Was besonders hervorstach, war die Interaktion und Kommunikation der Musiker, die traumwandlerisch musizierten, dicht verwoben, inspiriert und beseelt. Man darf gespannt sein auf Shuteen Erdenebaatars Debutalbum, das diesen Herbst erscheinen wird, und was sie mit ihren vielseitigen Projekten weiter unternehmen wird!

Klavier und Komposition: Shuteen Erdenebaatar | Foto: TJ Krebs Saxophonist Anton Mangold lieferte ebenfalls ein paar Kompositionen. | Foto: TJ Krebs Nils Kugelmann steuert zu dem erfolgreichen Abend seinen Bass-Groove und einzelne Kompositionen bei. | Foto: TJ Krebs Sebastian Renner hat seine Mitmusiker*innen im Blick und den Rhythmus im Griff. | Foto: TJ Krebs

Fotos: Thomas J. Krebs