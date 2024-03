News:+++ Jazzfrühling Festival +++1. Mindener piano summit+++Trompeter Joo Kraus mit neuer Single+++Kennenlernworkshop für Nachwuchsmusiker*innen +++

+++Der Jazzfrühling beginnt: Festivalstart am 13. März mit Conny Bauer und Nils Wogram!+++

Vom 13. bis zum 17. März findet das 17. JazzArtFestival in Schwäbisch Hall statt. Das Programm ist vom ersten Tag vielfältig gestaltet und bietet junge und alte bekannte und unbekannte Namen. Karten können beim Jazzclub, dem Goethe-Institut, dem Konzertkreis Triangel und dem Kulturbüro Stadt Schwäbisch Hall erworben werden. Weitere Infos finden Sie hier

+++ 1. Mindener piano summit +++

Am 18. und 20. April treten in Minden zwei der besten Jazz Piano Trios der aktuellen Szene auf: das Iiro Rantala HEL Trio und das Michael Wollny Trio. Karten sowie das weitere Programm des Jazz Club Minden für den gesamten April finden Sie hier

+++ Trompeter Joo Kraus mit neuer Single +++

Trompeter Joo Kraus veröffentlicht am 29. März die erste Single „Save Me“ von seinem neuen Album „No Excuse“, das im September 2024 erscheint! Von Ende 2024 bis Anfang 2025 geht der Musiker mit diesem Album auf Welttour.

+++ Kennenlernworkshop für Nachwuchsmusiker*innen +++

Am 24. März 2024 veranstaltet die Jazzabteilung der Hochschule für Künste (HfK) Bremen ab 13 Uhr einen rund vierstündigen Kennenlern-Workshop für Nachwuchsmusiker:innen, die daran interessiert sind, Jazz zu studieren. Der Workshop bietet allgemeine Informationen zum Jazzstudium sowie Kostproben des Instrumental-, Ensemble- und Theorieunterrichts durch Dozenten und Professoren der HfK Bremen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an kbb-musik@hfk-bremen.de mit Angabe von Instrument/Fach und der eigenen Anschrift.

+++ Enjoy Jazz Festival mit Starbesetzung +++

Mit Brad Mehldau wird einer der absoluten Superstars des Genres im Rahmen der 26. Ausgabe des Enjoy Jazz Festivals zu Gast sein. Der US-amerikanische Pianist tritt mit seinem Trio am Dienstag, den 15. Oktober im Konzertsaal des Pfalzbaus Ludwigshafen auf. Karten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf ab 45 Euro und sind an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.enjoyjazz.de erhältlich. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, den 02. März.

Beitragsbild: Michael Wollny Trio/Pressefoto Mindener piano summit