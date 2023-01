News: +++ Johänntgen gewinnt Kunstpreis +++ jazzahead! Line-Up ist final +++ Hürth Jahresprogramm +++

Die Alt- und Sopransaxofonistin ist auf steter Suche nach authentischen Quellen der kulturellen Vielseitigkeit des Jazz und unternimmt dafür viele musikalische Bildungsreisen. Außerdem organisiert sie in ihrer Wahlheimat Zürich alle zwei Jahre den SOFIA-Workshop („Support Of Female Improvising Artists“), um andere Frauen auf ihrem Weg im Jazz-Business zu unterstützen.

Die vier Jurys der jazzahead! haben sich auf ein Showcase-Programm für 2023 geeinigt. Wie die letzten Jahre auch, ist das Programm nach grober Herkunft der Acts sortiert, deren 30- bis 45-minütigen Kurzkonzerte parallel zum Messebetrieb in der Messehalle 7 und dem Kulturzentrum Schlachthof stattfinden.

Das Programm ist aufgeteilt in die eingeladenen Acts (Daniel Erdmanns “Thérapie de couple” (FR); Felix Schlarmanns “Treehouse” (NL); Ingrid Laubrocks “Lilith” (US); Kalnein & Helling Unit “ALPINE AIR” (AT)), die „European Showcases“, „Overseas Showcases“ und „German Jazz Expo“. Uli Beckerhoff und Peter Schulze (künstlerische Leitung jazzahead!) bemerken eine Besonderheit dieses Jahres: „Es haben sich viele Großensembles beworben“ drei davon [Andromeda Mega Express Orchestra; LIUN + The Science Fiction Orchestra; Gina Schwarz & Multiphonics 8] hätten es alleine in der German Jazz Expo in die Shortlist geschafft – „und dabei sind alle sehr unterschiedlich, zwischen sehr freien Arrangements und sehr genauen Orchestrierungen.“

Hervorheben möchten die Veranstalter außerdem den Australier Josh Meader und sein Trio sowie die auf Kuba geborene singende Cellistin ANA CARLA MAZA, die eine Musik mit tiefen Verbindungen zum kubanischen Jazz mitbringt. Originelle Highlights seien außerdem die Formation „Schntzl“ aus Belgien, die norwegische Band LILJA mit Rock-Einflüssen oder das französische Duo „No Sax No Clar“ – „die sind von der Art des Zusammenspiels unfassbar gut“, so Beckerhoff.

Die jazzahead! findet vom 27. bis 29. April in Bremen statt. Genaue Informationen zu den Showcases finden sich unter www.jazzahead.de.