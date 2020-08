Philipp Schiepek erhält BMW Welt Young Artist Jazz Award 2020

Die BMW Group ehrt den deutschen Gitarristen Philipp Schiepek als Gewinner der fünften Auflage des BMW Welt Young Artist Jazz Award. Die Auszeichnung beinhaltet ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Die Jury des BMW Welt Young Artist Jazz Award zeigte sich vor allem von der Vielseitigkeit des Künstlers beeindruckt: „Die klassische Akustikgitarre und die elektrische Jazzgitarre, das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Instrumente, von der Spieltechnik – für die man in der Klassik unvermeidlich die langen, ständig zu pflegenden Fingernägel braucht – über das Timing bis zum Zusammenspiel. Sehr wenige machen beides konzertant.“

Philipp Schiepek. Foto: Thomas J. Krebs Foto: Thomas J. Krebs

Schiepek studierte nicht nur beide Genres, sondern praktizierte diese auch. So war er in den vergangenen Jahren sowohl im Bundesjazzorchester, der Kaderschmiede für Deutschlands hochbegabte Jazzkünstler, als auch als Solist in klassischen Symphonieorchestern musikalisch tätig. Wie die BMW Group mitteilt, ist die Ehrung des deutschen Gitarristen ein weiterer Schritt, gemeinsam mit der Stadt München regionale Nachwuchsmusiker zu fördern. Im Zusammenhang mit der Auszeichnung unterstützt das Kulturreferat München Schiepek bei der Sommerwoche des Jazzclubs Unterfahrt in München. Dort wird das Philipp Schiepek Quartett vom 12. bis 15. August mit dem Programm „Meadows and Mirrors“ zu hören sein. Am 24. Oktober gastiert das Philipp Schiepek Quartett mit „Meadows and Mirrors“ bei den Leipziger Jazztagen. Am 21. November bietet sich eine weitere Gelegenheit, den Preisträger mit seinem Quartett im Jazzclub Unterfahrt bei der Präsentation seines Debütalbums „Golem Dance“ zu erleben. Am 26. Juni 2021 wird Philipp Schiepek dann auf dem internationalen Jazzfestival „Bingen swingt“ spielen. Weitere Termine werden noch bekanntgegeben.

Titelfoto: Ralf Dombrowski