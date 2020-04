news+++Südtirol Jazzfestival Alto Adige 2020 abgesagt+++Moers Jazzfestival soll stattfinden+++

Eine weitere Festival-Absage

Das Südtirol Jazzfestival Alto Adige findet dieses Jahr zum ersten Mal in 38 Jahren nicht statt. Die Pandemie hat auch die Veranstalter in Südtirol gezwungen, Festivals, Konzerte usw. abzusagen. Das Programm des Festivals sollte eigentlich eine Reise in den osteuropäischen Jazz sein, Name des Themas: „Gegen den Strom“. Obwohl das Festival dieses Jahr nicht stattfinden wird, haben die Veranstalter bereits die Termine für nächstes Jahr veröffentlicht und angekündigt, dass im Herbst und Winter sicher einige Konzerte als Vorgeschmack kommen werden. Das Festival wird von 25.06. bis zum 04.07.2021 stattfinden. Weitere Informationen unter https://www.suedtiroljazzfestival.com/news/article-suedtirol-jazzfestival-2020-findet-nicht-statt/

Festival trotz Corona? – Das moers festival 2020

Man fragt sich natürlich direkt: ein Festival in Zeiten einer Pandemie?. Das moers festival versucht allen Widrigkeiten zum Trotz die Veranstaltung aufrechtzuerhalten. Dafür sind sie auch bereit neue Wege zu gehen, zum Beispiel durch das Ausweichen auf den online-Bereich. In einer Pressemitteilung heißt es: „Wir wollen Spaß und Mut machen, neue Wege zu gehen, Menschen verbinden! Dafür steht das moers festival auch im 49. Jahr“. Genaueres ist allerdings noch nicht bekannt. Vielleicht werden die Veranstalter auf einen Stream ausweichen oder das festival als Aufzeichung verkaufen. Vielleicht finden sie auch, dem Motto „new ways to fly“ entsprechend, einen völlig neuen Weg, das Festival den Zuschauern zu präsentieren.

Das Programm des Festivals würde wie folgt aussehen:

Jazzlegenden wie Archie Shepp, John Zorn, John Scofield oder Heiner Goebbels präsentieren ein Programm, das von Madrigalen bis Elektronik alles bietet. Der Fokus dieses Jahr liegt aber auch besonders bei weiblichen Musikerinnen wie Joelle Léandre, Maggie Nicols und Irene Schweizer. Des Weiteren spielen noch viele andere Künstler. Außerdem findet auch der Kompositionswettbewerb „composer kids“ mit Werken von Kindern und Jugentlichen bis 18 Jahren statt. Weitere Informationen zum Festival und Programm unter: www.moers-festival.de

Beitragsbild: Alto Adige Südtirol Jazzfestival Plakat 2020, Foto im Text: moers festival Plakat 2020