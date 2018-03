Erste Förderrunde des Musikfonds 2018

Der Musikfonds fördert in seiner ersten Förderrunde in diesem Jahr 42 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 465.000 Euro. Zur Antragsfrist waren insgesamt 247 Anträge mit einem Antragsvolumen von ca. 3,8 Millionen Euro eingegangen, über die das vierzehnköpfige Kuratorium zu entscheiden hatte. Parallel dazu wurden 48 Anträge mit einer Antragshöhe bis zu 2.000 Euro eingereicht, aus denen Musikfonds-Geschäftsführer Gregor Hotz acht Anträge mit einem Gesamtvolumen von 14.000 Euro auswählte.

„Die große Anzahl der Anträge aus allen Bereichen der zeitgenössischen Musik zeigt, dass der Musikfonds als mit Bundesmitteln ausgestattetes Förderinstrument dringend benötigt wird“, sagte Nikolaus Neuser, Vorsitzender der Union Deutscher Jazzmusiker. „Angesichts des enormen innovativen Potentials der Musikszene und der Vielzahl an Anträgen ist es ein wichtiges Signal, dass das Programm der neuen Regierung auch eine Weiterentwicklung bei den finanziellen Mitteln des Musikfonds vorsieht.“

Das Spektrum der vom Kuratorium ausgewählten Projekte wertet Neuser als Beleg für einen wachsenden Stellenwert von Improvisierter Musik und Jazz auch in den Bereichen der sogenannten Ernsthaften Musik und in genreübergreifenden Projekten. Die Union Deutscher Jazzmusiker sieht er in der Pflicht, verstärkt für den Kerngedanken des unter Mitwirkung seines Verbands gegründeten Fonds zu werben. „Es ist erfreulich, wie stark genreübergreifende und interdisziplinäre Projekte in der zeitgenössischen Musikszene vertreten sind. Doch gerade in Bereichen wie dem Jazz, für die es bislang kaum spezifische Förderstrukturen gibt, bietet der Musikfonds die Möglichkeit aus bislang unrealisierbaren Ideen spannende Projekte zu entwickeln!“, so Neuser.

Der Musikfonds ist im Herbst 2016 auf Anregung der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters gegründet worden und wird jährlich mit 1,1 Millionen Euro aus deren Haushalt finanziert. Es werden Vorhaben und Projekte mit einer Antragssumme von bis zu 50.000 Euro gefördert. Die Liste der geförderten Projekte ist auf der Website des Musikfonds veröffentlicht. Die Antragsfrist für die zweite Förderrunde 2018 des Musikfonds endet am 30.4.2018. Anträge können online gestellt werden.

www.musikfonds.de

www.u-d-j.de

Ähnliche Beiträge