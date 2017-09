Caroll Vanwelden sings Shakespears Sonnets – auf neuer CD und live im Hertener Glashaus

Liebt Shakespeare: Caroll Vanwelden. Foto: Stefan Pieper Jens Düppe. Foto: Stefan Pieper Caroll Vanwelden. Foto: Stefan Pieper Mini Schulz. Foto: Stefan Pieper Thomas Siffling. Foto: Stefan Pieper

Bei vielen von uns wurde die Leidenschaft für Literatur durch den Schulunterricht nicht unbedingt gefördert – schade eigentlich, wo große Sprachkunst doch so zeitlos bereichernd wirken kann. Etwa die Lyrik eines William Shakespeare, von der die Belgierin Caroll Vanwelden seit Jahren infiziert ist. Ihr Projekt: Shakespeares Sonnette mit einer heutigen Musiksprache kurzzuschließen.

Von Stefan Pieper

„Shakespeare ist eine unendliche Welt, genauso wie Musik eine unendliche Welt ist“, bekundete sie im Hertener Glashaus, einer bemerkenswerten Konzertlocation im nördlichen Ruhrgebiet, die von ihrem Ambiente her genauso anmutet, wie sie heißt. Im Rahmen der von Bernd Zimmermann und Susanne Pohlen mit viel Leidenschaft kuratierten Konzertreihe „Fine Art Jazz“ präsentierte Caroll Vanwelden mit ihrer Band das neue Album „Carolle Vanwelden sings Shakespears Sonnets Volume 3.“

Carolle Vanwelden hat eine große Stimme – das passt zu Shakespeares Lyrik, ebenso die selbstbewusste Aura, mit der sie an diesem Abend vom Flügel aus mit Band und Publikum kommuniziert. Wenn sie Shakespeares Sonette, von denen es 127 gibt und sie davon bereits 48 vertont hat, auf der Bühne durchlebt, dann saugt sie alle Worte und Silben regelrecht auf. Sie meint, was sie singt – soviel ist bei diesem Konzert hör- und spürbar! Viel akribische Arbeit und ausgefuchste arrangiertechnische Raffinesse steht hinter der musikalischen Leichtigkeit auf der Bühne. „Die Versmaße der Shakespeare-Sonette muten heute sehr eigenwillig an. Der Fachmann spricht von jambischen Pentametern, wo jede zweite Silbe einen Akzent hat und darauf müssen die musikalischen Akzente passen“ beschreibt Vanwelden die Herausforderung.

Aber von Schwierigkeit und Anstrengung ist im Hertener Glashaus nichts zu spüren. Alles könnte von der Belgierin selbst geschrieben sein. Die Stücke beginnen oft getragen, steigern sich von einem ruhigen Dreivierteiltakt in schwelgerisch-balladeske Bögen hinein, trumpfen mächtig auf, manchmal mit latent funkigen Rhythmen. Diese Musik ist fast schon zu authentisch, als dass sie so ohne weiteres in die Schublade Jazz oder Singer-Songwriter-Pop abgelegt werden könnte.

In jedem Moment bleibt die Einheit zwischen Worten, Gesang und Band-Arrangement gewahrt. Hier hat sich über mittlerweile drei Alben einiges getan. Die neuen Arrangements sind luftiger und schlanker geworden – und stehen damit noch besser im Dienst der großen Sache. Der neue Schlagzeuger Jens Düppe liefert frische Impulse für die Rhythmik – ausgesprochen dicht dran ist sein Spiel an den Versmaßen der Songs, bringt aber auch im richtigen Moment neue Ideen ins Spiel.

Die anderen Mitstreiter beherrschen die Kunst, ihr Spiel einfühlsam an den Gesang ihrer charismatischen Frontfrau anzuschmiegen. Bassist Mini Schulz sorgt für dunkle Farben untenrum, nicht nur, wenn er gerade mal mit viel inniger Wärme herrlich melodisch soliert. Und dann sind da die seidigen, schimmernden, leuchtenden Trompeteneinsätze von Thomas Siffling – spätestens hier könnte man von einer weiteren Gesangsstimme reden.

Caroll Vanwelden macht in ihren Konzerten auch die Inhalte der jeweiligen Sonette transparent. Erläuterte, was für Geschichten hinter diesen Texten stehen. Um Liebe und noch viel mehr geht es. Man kann den trockenen, britischen Humor dieses Verfassers spüren und der musikalische Gestus, den Caroll Vanwelden und ihre Band rüberbringen, unterstreicht genau dies. Shakespeares Frauenbild ist von Stärke und Würde gezeichnet. Nicht umsonst sagt er oft „Mistress“ zu ihnen. Überhaupt ist sein Blickwinkel ein sehr moderner. Da gibt es Statements für Toleranz, etwa für gleichgeschlechtliche Liebe. Und obwohl Shakespeare auch in sehr gegenwärtiger Diktion den Zustand der Welt beklagt, sei die Farbe Schwarz doch nie düster besetzt, bekundete die Belgierin.

Aktuelle CD

Caroll Vanwelden sings Shakespeare Sonnets Vol. 3

Label: Jazz n Arts Records 2017

Weitere Live-Termine:

29/09 CD RELEASE TOUR Sings Shakespeare Sonnets 3 BIX Jazzclub Stuttgart (Deutschland)

05/10 Heursel Gent in duo

19/10 CD RELEASE TOUR Sings Shakespeare Sonnets 3 Enjoy Jazz Festival Club Speicher 7 Mannheim (Deutschland)

14/12 CD RELEASE Sings Shakespeare Sonnets 3 Altes Pfandhaus Köln (Deutschland)

15/12 Sings Shakespeare Sonnets 3 in Stuttgart privat event

17/12 Swing Club Concert in Golden Tulip Keyser Breda (Nederland)

19/12 Appleton Frankfurt

