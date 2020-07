Abschied von Martin Spiegelberg – eine Radiosendung von Marcus A. Woelfle

25. & 26. Juli 2020 Bayern 2, 0.05 – 2.00 radioJazznacht mit Marcus Woelfle: Trompeter, Gitarrist, Schriftsteller – Abschied von Martin Spiegelberg / Twisted – Annie Ross zum 90. Geburtstag

Am 3. Juli starb der Trompeter, Gitarrist und Krimiautor Martin Spiegelberg nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat München. Die Sendung stellt nicht nur seltene und vergriffene Aufnahmen des Künstlers vor, sondern bringt längere Ausschnitte eines Gesprächs, das Woelfle vor 5 Jahren mit ihm führte. Mit umwerfenden Humor erzählt Spiegelberg von seiner 14-jährigen Mitgliedschaft bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft oder von seiner Begegnung mit Bud Freeman.

Die anglo-amerikanische Annie Ross, die am 25. Juli ihren 90. Geburtstag feiert, hatte ein bewegtes Leben: Die ersten Jahrzehnte der Sängerin und Schauspielern von der „schottischen Shirley Temple“ zur Hohepriesterin der „Vocalese“, vom Sensationserfolg der Vokalgruppe „Lambert, Hendricks & Ross“ zum drogenbedingten Ausstieg und Neuanfang in Großbritannien werden in der zweiten Stunde der Sendung nachgezeichnet.

Moderation und Auswahl: Marcus A. Woelfle, Beitragsfoto: Markus Krämer

Weitere Informationen – auch zu Martin Spiegelbergs literarischem Schaffen – finden sich auch im schönen Nachruf von Oliver Hochkeppel in der Süddeutschen Zeitung vom 15. Juli:

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/martin-spiegelberg-nachruf-1.4968687

Weitere Sendungen auf Bayern 2 und BR-Klassik von Marcus Woelfle:

08./09. August 2020, Bayern 2, 0.05 – 2.00 radioJazznacht mit Marcus Woelfle: Fünf Jahre im Rampenlicht – Zum 100. Geburtstag von Marjorie Hyams / Hörenswerte Sidemen (42): Der Gitarrist Bucky Pizzarelli

Die Vibraphonistin Marjorie Hyams nahm zwischen 1945 und 1950, in Zeiten als es für Instrumentalistinnen schwer war, sich im Jazz durchzusetzen, in zwei bedeutenden Formationen eine Schlüsselposition ein: Sie war Solistin im Orchester von Woody Herman und prägte maßgeblich den Sound des George Shearing Quintetts.

Bereits am 1. April starb 94-jährig der Gitarrist Bucky Pizzarelli, die zweite Stunde unternimmt einen Streifzug durch die Discographie des exzellenten Meisterswingers.

13.August 2020, BR-Klassik, 23.05 – 24.00, All That Jazz mit Marcus Woelfle: „Meet Benny Bailey” – Zum 95. Geburtstag des Trompeters

„Eine phantastische Atemkontrolle, einen bemerkenswerten Tonumfang und die perfekteste Technik, die ich auf der Trompete kenne.“ Das bescheinigte Quincy Jones neben überragenden stilistischen Fähigkeiten dem Trompeter Benny Bailey, dem er mit dem Song „Meet Benny Bailey“ ein Denkmal setzte. Der Trompeter verbrachte den Großteil seiner Karriere in Europa (darunter einige Jahre in München). Am 13. August wäre er 95 Jahre alt geworden.

29./30. August 2020, Bayern 2, 0.05 – 2.00 radioJazznacht mit Marcus Woelfle: „Bird Lives“. Zum 100. Geburtstag Charlie Parkers

10. September 2020, BR-Klassik, 23.05 – 24.00, All That Jazz mit Marcus Woelfle: Chronik (13): Vor hundert Jahren – Musik von Februar bis Juni 1920

12./13. September 2020, Bayern 2, 0.05 – 2.00 radioJazznacht mit Marcus Woelfle: Große Tenorsaxophonisten: Zum 110. Geburtstag Chu Berrys und zum 20. Todestag Stanley Turrentines