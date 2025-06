+++ Großes Kino: +++ Augsburger Jazzsommer +++ Unterföhringer Jazz-Weekend +++ Jazz Sommer im Bayerischen Hof

Sommerzeit ist Festivalzeit, nicht nur im Rockbereich, sondern auch im Jazz und das hierzulande mit einer jahrzehntelangen Tradition. Das bedeutet gerade im Monat Juli eine präzise Terminplanung. Glücklicherweise gibt es dieses Jahr wenig Überschneidungen, was die bevorstehenden Konzerte in Augsburg, Unterföhring und München betrifft. Die Qual der Wahl hat man letztlich am 23.07. zwischen Lars Danielsson beim Jazz Sommer im Nightclub des Hotels Bayerischen Hof und dem Starbassisten Christian McBride, der an diesem Tag im Botanischen Garten im Rahmen des Augsburger Jazzsommers auftritt. Der 19.07. ist ebenfalls doppelt belegt mit der Insomnia Brass Band im Brunnenhof des Augsburger Zeughaus und Michael Mayo in Unterföhring, sowie der 26.07. mit den Söhnen Mannheims beim Jazz Sommer im Bayerischen Hof und dem AVA Trio im Brunnenhof. Die Auswahl der dieser Konzertabende obliegt den individuellen Vorlieben der Jazz-Connaisseurs.

Camille Bertault. Foto: TJ Krebs John Scofield. Foto: TJ Krebs

33. Internationaler Augsburger Jazzsommer

Den diesjährigen Festivalanfang bestreitet wie jedes Jahr Augsburg, mittlerweile im 33. Festivaljahr, mit jeweils zwischen dem 02.07. und 06.08. wöchentlich stattfindenden Konzerten im Botanischen Garten, sowie an den Samstagen dazwischen im Brunnenhof des Zeughaus. Das Konzept setzt auch dieses Jahr wieder auf Legenden Live wie Aaron Parks (02.07.), John Scofield (09.07.), Camille Bertault (16.07.), Christian McBride (23.07.), Nils Petter Molvaer (30.07) und schließlich Anat Cohen (06.08.). Im Brunnenhof des Augsburger Zeughaus geben sich ab dem 05.07. Lorenzo De Finti, Jelena Kuljić, die Insomnia Brass Band, das AVA Trio und Thomas Backman die Ehre. Da alles „draußen“ stattfinden wird drücken wir die Wetterdaumen für ungetrübten, sonnigen Hörgenuss.

https://augsburger-jazzsommer.de/

22. Internationales Jazz-Weekend Unterföhring

Spannend wird es ab dem 18.07. zum Internationalen Jazzweekend wieder im Bürgerhaus Unterföhring, wenn die Harfinistin und Vokalistin Sophye Soliveau das Jazz-Weekend mit Ihrem Programm „Initiation Extended“ offiziell eröffnet. Am Nachmittag des Vortages lädt die Jazzbande traditionell zum Jazz-Kinderkonzert ein, diesmal mit einem Jazz-Quiz. Da heißt es: mitmachen, mitraten und mitsingen. Am 19.07. wird der als „Künstler des Jahres International“ 2022 mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnete Sänger Michael Mayo zu hören sein und verspricht mit „Fly“ einen funkig zündenden Vocal Jazzabend mit einer Mischung aus Standards und eigenen Stücken. Zum Abschluss des Weekends wird das Ambrose Akinmusire Nonett mit dem Programm „Honey from a Winter Stone“ auftreten. Ein ungemein spannendes Projekt bestehend aus Jazzquartett in Kombination mit Streichquartett und Rapper. Akinmusire hat sich über die Jahre den Ruf als einer der innovativsten Vertreter der Jazzcommunity erarbeitet. Diesen Abend sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.

https://www.buergerhaus-unterfoehring.de/internationales-jazz-weekend/

Dee Dee Bridgewater. Foto: TJ Krebs Palle Danielsson. Foto: TJ Krebs

Jazz Sommer im Bayerischen Hof

Die offiziellen Zahlen sprechen bei diesem Festival für sich. Seit 1991 beteiligte sich das Hotel Bayerischer Hof als Spielstätte am Münchner Klaviersommer. Nach dem jähen Ende dieser legendären Veranstaltungsreihe im Jahr 2006 übernahm Innegrit Volkhardt in ihrem Hotel die Nachfolge und begründete den Jazz Sommer im Bayerischen Hof. Dieses Jahr werden unter dem Motto „Voices“ offiziell sechs Ensembles auftreten und das Hotel wieder in ein Jazzmekka verwandeln. Als Opener wird am 22.07. Dee Dee Bridgewater mit ihrem Quartett den Festsaal des Hotels in einen veritablen Jazzclub verwandeln und danach im Night Club der Senkrechtstarter Tyreek McDole zum ersten Mal in München zu hören sein. Es folgt Lars Danielsson mit seiner Formation Libretto am 23.07., Alma Naidu im Quartett, feat. Torsten Goods am Tag darauf. Die vom Down Beat Magazine als eine der innovativsten Sängerinnen gekürte Christie Dashiell wird am 25.07. ihr Debüt im Nighclub geben und den Abschluss bestreitet am 26.07. das Jazz Department der Söhne Mannheims mit Matthias Bublath am Piano und Keyboards. Der Jazz Sommmer ist natürlich wie jedes Jahr nicht nur ein Festival mit hochkarätigen Konzerten. Begleitend dazu findet zum Auftakt die Fotoausstellung „Famous Faces“ aus der Sammlung Stephen Hoffman statt, sowie die Reihe Musikfilme in der astor@cinema lounge, dem einzigartigen Kino des Bayerischen Hof. Den inoffiziellen Startschuss bestreitet am 21.07. traditionell die diesjährige Gewinnerin des Kurt Mass Jazz Awards Kathrina Pfeifer mit ihrem Trio im Nightclub.

https://www.bayerischerhof.de/de/erleben-geniessen/entertainment/rauschende-feste-veranstaltungen/jazz-sommer-im-bayerischen-hof.html

Text & Fotos: Thomas J. Krebs