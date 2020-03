news+++ BMW Welt Jazz Award: Giovanni Guidi Konzert wg. COVID-19 ersatzlos gestrichen +++ Südtirol Jazzfestival Altoadige stellt sein Programm 2020 vor +++

BMW Welt Jazz Award: Giovanni Guidi Konzert wg. COVID-19 ersatzlos gestrichen

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und weiterer Ausweitung der Corona Risikogebiete in Norditalien hat der BMW AG Krisenstab heute Morgen entschieden, zum Schutze der Mitarbeiter und der Gäste das letzte Konzert des BMW Welt Jazz Award ersatzlos zu streichen. Die beiden Finalistenbands werden von der Jury aus den fünf bisher im Doppelkegel spielen Ensembles ermittelt. Dies sind das Cecilie Grundt Quintet, das Andrea Hermenau Quintet, das Adam Baldych Quartet, das Peter Gall Quintet sowie das Trio Reis/Demuth/Wiltgen.

Foto Giovanni Guidi: Roberto Cifarelli

Gegen den Strom: Das Südtirol Jazzfestival Altoadige stellt sein Programm 2020 vor

das diesjährige Motto des Südtiroler Jazzfestival nimmt sich den Verlauf der Donau als Vorbild für eine Reise in den Osten Europas. Vor dem Fall des „eisernen Vorhangs“ war der Jazz in den staatssozialistischen Gesellschaften ein exotisches Nischenprodukt. Das Festival erkundet wie sich Musik in den osteuropäischen Ländern seit 1989 weiterentwickelt hat und, laut dem Motto des Festivals, wie die dortige Musikszene abseits des Mainstreams „gegen den Strom“ schwimmt. In 2019 präsentierte das Festival bereits unzählige andere europäische Länder und setzt diese internationale Herangehensweise weiter fort. Des Weiteren soll wieder mit außergewöhnlichen Locations gepunktet werden. Dieses Jahr findet das Südtirol Jazz Festival Altoadige vom 26. Juni bis 5. Juli statt.

Weitere Informationen unter www.suedtiroljazzfestival.com