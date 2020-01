feel.jazz Festival bringt frischen Wind in Hamburgs Jazzszene

Am 24. & 25. Januar 2020 findet das feel.jazz Festival Volume IV erstmals im Hamburger Hafenklang statt. Das Festival möchte Jazz auf allen Sinnesebenen erfahrbar machen und gemeinsam mit den BesucherInnen neue Wege der Rezeption erkunden. Dank des Umzugs in den Hafenklang gibt es mehr Platz für Musik und Experimente.

An beiden Abenden startet man mit einem Jazz-Workshop in das Festivalprogramm. Musikalisch geht es über tanzbare Klänge im akustischen Gewand und experimentelle Soundlandschaften, über Funk und Breakbeats bis hin zu traditionellem Jazz. Auch im Jahr 2020 will das Festival Jazzmusik in einem ungewöhnlichen Rahmen, weit weg von jeglichen Klischees präsentieren. Um Jazz anders spürbar zu machen, werden akustische Erlebnisse durch weitere Sinnesreize ergänzt.

Neu in diesem Jahr sind die Liegekonzerte, die Freitag und Samstag den Abend im Goldenen Salon eröffnen. Bristophone (Freitag) und Tocha & Loop (Samstag) nehmen das Publikum mit auf eine Reise in neue Jazz-Sphären. Nach den Konzerten begleiten DJ-Sets das Publikum durch die Nacht.

Für weitere Sinnesreize sorgen Tanzperformances und Live Visuals. Auch hier präsentiert sich die junge Hamburger Szene aus verschiedensten Kunstsparten. Und auch die Zuschauer*innen selbst dürfen kreativ werden: Ob mit leuchtenden Farben beim Live- Painting zur Musik experimentieren oder eigene Visual-Projektionen mit verschiedenen Flüssigkeiten zaubern – es darf nicht nur zugeschaut, sondern auch probiert oder einfach nur getanzt werden!

An zwei Abenden treten zehn Bands aus der jungen, urbanen Hamburger Jazz-Szene auf: Diazpora (Funk, Soul, Beats) / SLATEC (Techno, Jazz, Fusion / Welten (Jazz, Fusion, Indie) / Aggregat (Electro, Techno, Jazz) / Cubolumos (Jazz, Fusion) / Lena Geue (Pop, Jazz, Vocal) / KUR (Jazz, Experiment, Afro) / simplyJAZZ: A Tribute To Roy Hargrove (Jazz, Soul, Hip-Hop) / Bristophone (Klanginstallation) / Tocha (Live-Loop-Performance)

DJs: yung_womb / DJ Killekille / Sebastian Hoffmann / fresh & spicy

VJs: Carsten Meyer / Francis / Blackdata