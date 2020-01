BMW Welt Jazz Award 2020: das erste Dienstagskonzert

Dass Cecile Grundt nicht nur Musik studiert hat, sondern auch Architektur, glaubt man ihren Kompositionen anzumerken. Obwohl sie ihren Musikern genug Freiraum für Improvisationen und eigenen Ausdruck gibt, ist bei ihren Klanggebäuden nichts dem Zufall überlassen. Das 90-minütige (!) Konzert ohne Pause bot dem Quintett Gelegenheit, alle Stücke ihrer neuen CD „Contemporary Old School“ zu präsentieren. Trotz tosendem Applaus gab es nach diesem Mammut-Set verständlicherweise keine Zugabe. Und wer weiß, ob die junge Band überhaupt noch Pulver zu verschießen hatte? Der norwegischen Newcomer Band, die das erste Mal in München gastierte, gelang eine schöne Eröffnung des BMW Welt Wettbewerbs 2020 mit immer wieder aufs Neue überraschendem modernen Jazz. Nicht nur das Publikum zeigte sich von Grundts Gruppe beieindruckt, auch die junge Bandleaderin und Architektin ließ sich – nach einem kurzen Moment des Atem anhaltens – stimulieren und anspornen von der Resonanz des Münchener Publikums, und sicher auch von der skulpturartigen, fesselnden Architektur des Doppelkegels der BMW Welt, in der sie ihre Soundlandschaften entfalten durfte.

Das Cecilie Grundt Quintet mit Øyvind Mathisen (tr), Håvard Aufles (p), Morten Stai (b) Åsmund Smidt (dr). Foto: TJ Krebs Håvard Aufles (p). Foto: TJ Krebs Åsmund Smidt (dr). Foto: TJ Krebs Komponistin, Bandleaderin und überzeugende Solistin: Cecilie Grundt Foto: TJ Krebs Das Cecilie Grundt Quintet mit Øyvind Mathisen (tr), Håvard Aufles (p), Morten Stai (b) Åsmund Smidt (dr). Foto: TJ Krebs The Melody at Night: Cecilie Grundt (ss, ts). Foto: TJ Krebs Øyvind Mathisen (tr). Foto: TJ Krebs Morten Stai (b). Foto: TJ Krebs Kunstvolle Linien konstruiert: Cecilie Grundt (ss, ts) und Øyvind Mathisen (tr). Foto: TJ Krebs

Alle Fotos von Thomas J. Krebs

Am nächsten Dienstag, den 21. Januar, kommt die Münchner Pianistin Andrea Hermenau zusammen mit Till Martin (sax), Tim Collins (vib), Sven Faller (b) und Bastian Jütte (dr) mit einem Nachtprogramm in den Doppelkegel.

Einlass 18:00 – Beginn 19:00

14.01.2020 – Cecilie Grundt Quintet

21.01.2020 – Andrea Hermenau Quintet

11.02.2020 – Adam Baldych Quartet

18.02.2020 – Peter Gall Quintet

25.02.2020 – Reis / Demuth / Wiltgen

10.03.2020 – Giovanni Guidi Quintet

09.05.2020 – Finale mit den zwei nominierten Ensembles