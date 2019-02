+++ News: +++ Altin Gün im Jazzhaus Freiburg +++ Peter Ehwald mit „Le Septuor De Grand Matin“ auf Tour +++

Altin Gün: Eine junge Mischung bringt den Orient nach Freiburg

Am Mittwoch, den 3. April 2013 kommt die Gruppe „Altin Gün“ ins Jazzhaus nach Freiburg. Altin Gün vermengt traditionelle türkische Volksmusik mit Synthie-Sounds und vervollständigt das Ganze mit unerwarteten Breaks und ausdrucksstarken Gitarrenriffs. Was dabei herauskommt, ist eine brisante und vielseitige Mischung aus Funk, psychedelischem Rock und orientalischer Musik. „On“, das Debütalbum der Band, deren Name auf Deutsch „Goldener Tag“ bedeutet, wurde im Frühjahr 2018 auf dem Genfer Label Bongo Joe veröffentlicht, welches dafür bekannt ist, unkonventionelle Musik aus dem Untergrund aufzuspüren. www.jazzhaus.de

Peter Ehwald & „Le Septuor de Grand Matin“

Saxophonist und Komponist Peter Ehwald schrieb seine Musik für sein Album „Le Septuor de Grand Matin“ mit der Unterstützung seiner sechs Mitmusiker Almut Kühne, Richard Koch, John Schröder, Stefan Schultze, Kathrin Pechlof und Matthias Akeo Nowak. Ehwald arbeitete intensiv mit methodischen, aus dem sich entwickelten. Pendelnd zwischen dem Jazz von „Wee Small Hours Of The Morning“ und Schönbergs Variationsprinzip entwickelte Ehwald neun Musikstücke in verschiedenen Variationen. Der Zuhörer soll in einen traumgleichen Zustand der Ruhe und puren Gelassenheit eintauchen können. Man findet Elemente aus dem Jazz der 70-er Jahre in Kombination mit zeitgenössischer Experimentierfreudigkeit. Nachzuhören auf Tour des Künstlers.

Konzerttermine Frühling 2019

Sa, 23.02.19 WinterJazz Brelingen

So, 24.02.19 Loft/ Köln

Mo, 25.02.19 Stadttheater/ Krefeld

Sa, 30.03.19 Kultur Bahnhof Kalchreuth

Mi, 29.05.19 Jazz in E/ Eberswalde

Do, 30.05.19 Potsdam/ Landesmuseum

Sa, 22.06.19 Jazzfestival Peitz

www.peter-ehwald.net

