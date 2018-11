Florian Weber live mit „Lucent Waters“ im Kölner Stadtgarten

„Lucent Waters“, die gerade auf dem Label ECM erschienene CD des Pianisten Florian Weber, wurde vergangenem Montag live mit seinem Quartett im Kölner Stadtgarten vorgestellt. Mit dabei Ralph Alessi an der Trompete, die Ausnahmebassistin Linda May Han Oh und Dejan Terzic am Schlagzeug.

Das Florian Weber Quartett. Mit dabei: Ralph Alessi an der Trompete, die Ausnahmebassistin Linda May Han Oh und Dejan Terzic. Foto: Thomas J. Krebs Ralph Alessi. Foto: Thomas J. Krebs Linda Oh. Foto: Thomas J. Krebs Dejan Terzic. Foto: Thomas J. Krebs Florian Weber. Foto: Thomas J. Krebs

Die Idee zum Titel des Albums stammt von Webers Erfahrungen beim Tauchen, wenn man sich darauf einlässt sich vom Wasser umspülen zu lassen und in die Wellen eintaucht. Das konnten auch die Zuhörer im Kölner Stadtgarten: sich auf die Musik des Quartetts einlassen und eintauchen in die polyrhythmische und polyphone Welt von Florian Weber mit seinen wunderbar komplexen, tiefgründigen Kompositionen. Thematisch passend wurde das Konzert mit dem Stück „Melody of a waterfall“ eröffnet. Es folgten dann weitere Kompositionen von Weber wie „Fragile Cocoon“, „Sonnenwind“ oder „The Traveller“. In zwei Sets wurde ein spannender musikalischer Bogen geschlagen. Angefangen von neuen Stücken aus dem aktuellen Album, bis hin zu Webers „Wurzeln“ und seinem Mentor Lee Konitz, vor dem er sich mit dem Stück „Lee’s Line“ verbeugte.

Alle Fotos: Thomas J. Krebs

Nomen est omen ziehen Webers Stücke den Hörer in seinen Bann. Seinen Spitznamen „Flow“ hat Florian Weber vollkommen zurecht, sind seine Stücke und seine Musik doch immer in Bewegung, entwickeln sich stetig, bleiben spannend und bieten ungemein aufregende Musik!

Ein wunderbarer, sehr persönlicher Abend. Für alle, die nicht mit dabei sein konnten sei die CD „Lucent Waters“ wärmstens ans Herz gelegt.

Text & Fotos: Thomas J. Krebs

