German Jazz Trophy 2018 an Rolf und Joachim Kühn

Zum Festivalauftakt des Stuttgarter Festivals jazzopen wird am 12. Juli die German Jazz Trophy an die Brüder Rolf und Joachim Kühn verliehen. Nach der Preisverleihung werden Rolf und Joachim Kühn im Duo zu hören sein. Die Auszeichnung wird seit 2001 jährlich unter dem Motto „A Life for Jazz“ von der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg, der neuen musikzeitung und JazzZeitung.de sowie der Kulturgesellschaft Musik+Wort e.V. verliehen und ist 2018 mit 20.000 Euro dotiert. Seit dem Jahre 2013 wird der Award im Rahmen der jazzopen stuttgart verliehen.

Aus der Begründung der Jury:

Die Lebenswege der beiden Brüder verliefen unterschiedlich. Zeitweise entfernte sich ihre Auffassung vom Jazz, doch es kam immer wieder zu fruchtbaren Begegnungen zwischen dem 15 Jahre älteren „Traditionalisten“ Rolf und dem „Innovator“ Joachim. Auf der CD „Lifeline“ von 2011 ist mitzuerleben, wie sie ihre Lebenslinien wieder nah zueinander brachten. Beide Musiker stammen aus Leipzig und in ihren außergewöhnlichen Karrieren spiegelt sich die deutsche und internationale Jazzentwicklung in besonderem Maße wieder. Beide führte ihre Kunst hinaus aus den engen Grenzen der DDR und beide bezogen sich zeitlebens auf ihre musikalischen Wurzeln in der Bachstadt Leipzig, wo sie ihre ersten musikalischen Gehversuche unternommen hatten. Auf ihren Instrumenten sind Rolf und Joachim Kühn exzellente Könner, deren Virtuosität aber nie zum Selbstzweck wird, sondern sich immer einer überzeugenden musikalischen Aussage unterordnet. Es ist kein Zufall, dass beide Instrumentalisten auch als Komponisten mit jeweils ganz eigenem Gehalt hervorgetreten sind.

