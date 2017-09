Maria Baptist stellt ihr neues Album „Poems without Words“ im Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin

Maria Baptist „Trio plus One“ modifiziert zum Trio minus One. Einfacher gesagt: die Pianistin spielte im Duo mit Jan von Klewitz und stellt ihr neues Album „Poems without Words“ im Kulturkaufhaus Dussmann vor.

Das Konzert wurde als Kurzkonzert angekündigt. Gute 50 Minuten erstklassische Musik verrinnen wie im Flug. Ein nicht allzu großer, dafür die intime Atmosphäre eines Klubs schaffender Raum – mehr als gut besucht – und eine ungewöhnlich gute Akustik geben ein nahezu perfektes Ambiente für die erste öffentliche Vorstellung der CD und bilden den Auftakt zu einer Tournee durch die Landen.

Duo bedeutet für die Klangstimme des Pianos ein permanentes Spielen. So ist das ganze Spektrum pianistischer Stilistik – von Jazz und Klassik -zu hören: Mal lyrisch dezent, stets Melodie- und Harmonielinien dynamisch vorantreibend, aber immer kraftvoll zupackend. Besonders die linke Hand setzt mit warmen Tieflagen die Akzente, während die rechte Hand sich gelegentlich von den selbst aufgelegten melodischen und harmonischen „Fesseln“ der „Poems“ freispielt.

Für den kongenialen Jan von Klewitz sind bessere „Steilvorlagen“ wohl nicht zu haben. Der nutzt dies, wo immer es musikalisch sinnvoll erscheint, durch die klare Stimme und die unbändigen Schleifen seines Alts. Auch hier ertönen Kostproben seiner breiten Stilistik: jazzklassischer und zeitgenössischer Sound des Altsaxofons.

Im plaudernden Tonfall stellt Maria Baptist die Musiker ihres Projekts (CD und Tournee) vor und erzählt einige persönliche Details aus ihrem Zusammentreffen mit den Musikern. Das kurze Konzert wollte Lust auf mehr machen. Dies ist sehr gelungen, das Publikum ist verzaubert. Duo plus Two heißt dann „Trio plus One„ oder einfach Quartett. Fabian Tim am Bass mit seinem runden Ton und der federnd trommelnde Altmeister John Betsch werden ihre Klangfarben hinzufügen und die Poems „sprechen lassen“.

Text von Cosmo Scharmer 01-Sep-2017

Die Konzertdaten

16. Dezember ’17 ⏤ Trio ⏤ Berlin ⏤ Batik Live

11. Dezember ’17 ⏤ Trio ⏤ Berlin ⏤ b-flat

08. Dezember ’17 ⏤ Orchestra ⏤ Berlin ⏤ Kunstfabrik Schlot

21. November ’17 ⏤ Trio ⏤ Berlin ⏤ Pianosalon Christophori

17. November ’17 ⏤ Piano Solo ⏤ Neumünster ⏤ Bücherei

12. November ’17 ⏤ Trio plus One ⏤ Leverkusen ⏤ Erholungshaus

10. November ’17 ⏤ Trio ⏤ Bühl ⏤ Jazzfestival

03. November ’17 ⏤ Orchestra ⏤ Berlin ⏤ Kunstfabrik Schlot

21. Oktober ’17 ⏤ Trio plus One ⏤ Berlin ⏤ Badenscher Hof

20. Oktober ’17 ⏤ Trio plus One ⏤ Berlin ⏤ Kunstfabrik Schlot

16. Oktober ’17 ⏤ Trio ⏤ Magdeburg ⏤ Forum Gestaltung

12. Oktober ’17 ⏤ Trio ⏤ Warschau ⏤ 12on14 Jazzclub

30. September ’17 ⏤ Trio plus One ⏤ München ⏤ Unterfahrt

29. September ’17 ⏤ Trio plus One ⏤ Neuburg ⏤ Birdland

28. September ’17 ⏤ Piano Solo ⏤ Frankfurt am Main ⏤ Jazzkeller

22. September ’17 ⏤ Orchestra ⏤ Berlin ⏤ Kunstfabrik Schlot

14. September ’17 ⏤ Trio plus One ⏤ Lübeck ⏤ CVJM

13. September ’17 ⏤ Trio plus One ⏤ Kiel ⏤ Kulturforum

