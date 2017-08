CD-Rezension: Hudson

„Hudson“ – so der Titel des neuen, auf dem Label Motéma erschienen Albums, das auf den ersten Blick profan und unscheinbar wirkt, bis man auf die Besetzungsliste der Formation schaut: Eine Erntedankfestbesetzung mit Jack DeJohnette, John Scofield, John Medeski und Larry Grenadier. Was die vier dann auf dem Album soundtechnisch anstellen ist schier unglaublich. Gleich das erste Stück, eine tiefgründige Gemeinschaftskomposition, groovt, schnarrt und lässt aufhorchen, was dann im Weiteren folgt. Nämlich ein gelungener Mix aus Eigenkompositionen und Titeln von Bob Dylan, Joni Mitchell, Jimi Hendrix, The Band und Bruce Hornsby/DeJohnette. Das Ganze ist damit eine hochkomplexe Mischung aus Jazz, Rock und Popmusik, die sich die vier Musiker vorgenommen haben und in unvergleichlicher Weise aufarbeiten. Da zeigt die erste Garde des Jazz jungen Cats, wo soundtechnisch der Hammer hängt, wie man Pop- oder Rockstandards mit Verve spielt, diese ihre innerste Seite offenbaren, immer fresh, am Puls der Zeit und eindrucksvoll interpretiert. John Scofield spielt fein und nuanciert, da kommen Erinnerungen an frühe Alben wie „Shinola“ oder „Out Of The Light“ auf, Medeski zaubert auf seinen Tasteninstrumenten einen geradlinigen, pulsierenden Fusionsound, ohne dabei irgendwie angestaubt zu klingen, Jack DeJohnette trommelt in der ihm eigenen Art filigran bis stürmisch, während Grenadier das ganze Soundkonstrukt mit klarem Bassspiel zusammenhält. Ein von der ersten bis zur letzten Minute spannendes Album, das mit dem indianisch inspirierten Song „Great Spirit Peace Chant“ von DeJohnette mit Flöten, Trommel und Gesang die musikalische Reise beschließt. Der Titel „Hudson“ steht hier sowohl stellvertretend für die Einzigartigkeit und Schönheit des Valleys und seiner Natur als Rückzugsort, als auch für die Inspiration und Interaktion der vier Ausnahmemusiker, die hier zusammengefunden haben.

Thomas J. Krebs

