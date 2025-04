+++ news +++ Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis +++ Verein „Klangkultur“ +++

+++ Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis an Filippo Deorsola und sein Trio Anaphora +++

Am Abend des 25. März 2025 wurde im Stadtsaal der 15. Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis verliehen. Die fünf Jurymitglieder, Ralf Dombrowski, Reinhard Köchl, Roland Spiegel, Johanna Summer und Simone Locarni (der als letztjähriger Gewinner Teil der Jury wurde), standen vor der Aufgabe, einen Sieger oder eine Siegerin zu küren.

Am Ende ging der mit 5.000 Euro dotierte erste Preis an den Pianisten Filippo Deorsola und sein Trio Anaphora. Sie werden heute beim Auftakt des Festivals in der Wackerhalle als Vorgruppe von Gregory Porter das Eröffnungskonzert gestalten.

Energie, komplexe Stilmischung

„Das Trio Anaphora um den in Belgien lebenden italienischen Pianisten Filippo Deorsola begeisterte von den ersten Takten an mit viel Energie und einer humorvollen, komplexen Stilmischung. Das Spektrum reichte von Techno-Beats bis zu freien Passagen, von wilden Motivbündeln bis hin zu rocknahen Momenten. Kompakt, kraftvoll und ein bisschen verrückt – eine Siegerband mit Perspektive“, so Ralf Dombrowski stellvertretend für die Jury.

Der zweite Preis, dotiert mit 3.000 Euro, ging an das norwegische Quintett um Tuva Halse, den dritten Preis in Höhe von 2.000 Euro erhielt die deutsche Band KOOB. Zudem wurde die Sängerin Sara Lilu Martín de Armas, die mit ihrem Duo-Partner Alesander Peña Uriarte am Wettbewerb teilnahm, mit dem Solistenpreis von 1.000 Euro ausgezeichnet.

Beitragsfoto: Frank Rasimowitz

+++ Verein „Klangkultur“ +++

Seit mehr als 75 Jahren produzieren die Ludwigsburger Bauer Studios (ehemals Tonstudio Bauer) hochkarätige Tonaufnahmen, wie beispielsweise auch die Aufnahme zu einer der meistverkauften Jazz-LP aller Zeiten: „The Köln Concert“ mit Keith Jarrett vor 50 Jahren (siehe aktuellen Kinofilm „Köln 75“ von Ido Fluk).

Mit Rundumservice realisieren die Studios Produktionen aller Musikgenres und bringen sie oftmals in ihren hauseigenen Labels auf den Markt. Anlässlich des Firmenjubiläums initiierten nun Freunde der Bauer Studios die Gründung des Vereins „Klangkultur – Freundeskreis der Bauer Studios“.

Musikalische Talente fördern

Aufgabe des Vereins ist es, musikalische Talente zu unterstützen: Durch Live-Auftritte, der Aufnahme und Produktion von CDs, Schallplatten oder Videos, durch Vermarktung auf Streaming-Plattformen bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit in Print- und digitalen Medien. Dabei wird akustische Musik in all ihren Spielarten gefördert: U.a. Jazz, Weltmusik, Klassik, Bläsermusik. Es gibt fast keine Grenzen. Die Qualität und Originalität entscheidet, was und wer gefördert wird.

Viele Künstler/innen können sich hochwertige Aufnahmen und eine professionelle Präsentation ihrer Musik nicht mehr leisten. Vor dem Hintergrund eines stark umkämpften Marktes und einer angespannten kulturpolitischen Lage werden Öffentlichkeitsarbeit und Selbstvermarktung in digitalen Medien mit all ihren Facetten immer wichtiger: Entscheidet doch über den Erfolg eines Künstlers oder einer Künstlerin neben dessen Qualität zunehmend auch die Fähigkeit, sich in der elektronischen Welt präsentieren zu können. Um in der internationalen Musikindustrie erfolgreich zu sein, ist eine Umstellung auf digitale Geschäftsmodelle unumgänglich. Hier und auf dem Weg in die breite Öffentlichkeit wollen die Bauer Studios mit Hilfe des Vereins junge Künstler/innen, Bands und Ensembles unterstützen.

Alle Musiker/innen, die Musik zu ihrem Beruf machen oder machen wollen, können sich beim „Freundeskreis Klangkultur“ um eine Förderung bewerben. Eine Jury, besetzt mit Fachleuten aus der Musikindustrie, wird über die Förderung entscheiden. Die Bauer Studios bieten den Geförderten ein professionelles Umfeld mit 75-jähriger Erfahrung im Musikgeschäft.

Mitglieder des Vereins unterstützen mit ihrem Beitrag die musikalische Vielfalt und anspruchsvolle Klangkultur. Darüber hinaus können sie bei Studio Konzerten Begegnungen mit Künstlern in einer einzigartigen Atmosphäre genießen. Ab sofort freut sich der Verein über neue Mitglieder und Interessenten. Alle Musikbegeisterte sind herzlich eingeladen dabei zu sein.

Ansprechpartnerin für neue Mitglieder und Sponsoren:

„Klangkultur – Freundeskreis der Bauer Studios e.V.“

Eva Bauer-Oppelland

Telefon: +49 171 2346479

Mail: freundeskreis@bauerstudios.de