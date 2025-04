Hochschule für Musik und Theater München beruft Omer Klein zum Professor für Jazz-Klavier

Omer Klein © Peter Hönnemann

Die Hochschule für Musik und Theater München (HMTM) beruft Omer Klein zum Professor für Jazz-Klavier. Zum 1. Oktober 2025 wird er seine Tätigkeit an der HMTM aufnehmen und seine umfassende internationale Erfahrung sowie sein breites Können als Pianist und Komponist in die Arbeit des Jazz Instituts einbringen.

In der Zusammenarbeit mit den Studierenden steht für Omer Klein der individuelle Prozess im Mittelpunkt:

»Was mir als Professor besonders wichtig ist, ist die Möglichkeit, jungen Musikerinnen und Musikern bei der Entwicklung ihrer musikalischen Identität zu helfen. Ich freue mich darauf, mit den Studierenden den jeweils passenden, individuellen Prozess für ihr künstlerisches Wachstum zu finden. Gemeinsam mit den Studierenden möchte ich an verfeinerten Techniken und einem musikalischen Gespür arbeiten, das es ihnen ermöglicht, sich in der Musik in aller Vielseitigkeit auszudrücken.«

Omer Klein bedient mit seinem Schaffen ein breites Spektrum, vom Soloklavier bis zur Big Band, vom Lied bis zum Sinfonieorchester. Er komponiert für sein eigenes Jazztrio, für Streichquartett sowie für Theater, Tanz und Film.

In der Saison 2024/2025 ist Omer Klein Artist in Residence an der Alten Oper in Frankfurt, wo er am 29. April sein neues Sextett, »Omer Klein & The Poetics«, vorstellen wird. Er veröffentlichte zehn Alben, fünf davon beim renommierten Label Warner Music. Er gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter den ECHO Jazz, und war in den vergangenen Jahren dreimal für den Deutschen Jazzpreis in verschiedenen Kategorien nominiert. Im Jahr 2025 erhielt er bereits eine Nominierung für den Deutschen Jazzpreis mit seinem Omer Klein Trio als »Live Act des Jahres«.

Darüber hinaus spielt Omer Klein bei renommierten Festivals und Konzerthäusern, darunter das North Sea Jazz Festival, Jazz at Lincoln Center, die Elbphilharmonie, das Bremen Musikfest, die Berliner Philharmonie, das Wiener Konzerthaus, das London Jazz Festival und mehr. Omer Klein wurde 1982 in Israel geboren, studierte in Boston und New York.