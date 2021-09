+++ news +++ 58. jazzwerkstatt Peitz +++ Kollektiv in der Kunsttankstelle Lübeck +++

jazzwerkstatt Peitz Nr. 58

Vom 10. bis 12. September findet zum 58. Mal die jazzwerkstatt in Peitz statt. Festivalpässe sowie Tagestickes sind bereits ausverkauft. Lediglich für die Open-Air-Veranstaltungen am Festungsturm können noch online unter: https://www.eventbrite.de/o/jazzexzess-14358707265 oder aber an der Abendkasse für 20 € erworben werden. Rest-Tickets für das Sonderkonzert John Zorn New Masada in der Stadthalle Cottbus gibt es über info@jazzwerkstatt.eu.

Für die Konzerte in der Stüler-Kirche, dem Festungssaal und im Rathhaussaal wird um einen Nachweis über Impfung, Gengesung oder Test gebeten. Zusätzlich wurde ein Testzentrum im Rathhaus Peitz eingerichtet. Gestet werden kann am Freitag von 19:00 – 20:00 Uhr, am Samstag von 10:00 – 15:00 Uhr und am Sonntag von 13:00 – 14:00 Uhr.

Damit auch bei schlechtem Wetter die Musik genossen werden kann, wurde dieses Jahr wird die Open-Air Bühne am Festungsturm dieses Jahr überdacht.

Auch dieses Jahr steht eine kleine Fläche für Camping zur Verfürgung. Diese kostet 10€/pro Nacht. Um eine Voranmeldung unter info@jazzwerkstatt.eu wird gebeten.

Die 59. jazzwerkstatt Peitz findet im nächsten Jahr vom 9. bis 11. September statt.

Das Programm in der Übersicht:

Fr., 10. September 2021

20.00 Uhr / OPEN AIR BÜHNE AM FESTUNGSTURM

GÜNTER BABY SOMMER & PERCUSSION STAFF

KIRCHENGELÄUT mit MATTHIAS SCHRIEFL 22.00 Uhr / STÜLER KIRCHE

DELL – LILLINGER – WESTERGAARD

JAN KLARE QUARTET

Sa., 11. September 2021

11.00 Uhr / OPEN AIR AN DER FESTUNGSSCHEUNE / TICKETS: FREI

FAMILIENJAZZ

GROSSE TÖNE SPUCKEN MIT TIM 12.00 Uhr / RATHHAUSSAAL / TICKETS: FREI

WIEDERGABE Ein Gespräch über Politik und Gesellschaft

OLIVER SCHWERDT SOLO 13.30 Uhr / OPEN AIR AN DER FESTUNGSSCHEUNE

LUNCH CONCERT

DIE ENTTÄUSCHUNG 15.00 Uhr / OPEN AIR BÜHNE AM FESTUNGSTURM

JIM BLACK & THE SHRIMPS

MARTIN BLUME SOUND BRIDGES feat. KEN VANDERMARK 17.00 Uhr / FESTUNGSSAAL /

JULIE SASSOON SOLO

MARTIN STEGNER SOLO 19.00 Uhr / OPEN AIR AN DER FESTUNGSSCHEUNE

RUF DER HEIMAT

JOHANNES LAUER FESTIVALPROJEKT 20.30 Uhr / STÜLER KIRCHE

PETER EHWALD & SEPTUOR DE GRAND MATIN

CRAIG TABORN SOLO 22.00 Uhr / OPEN AIR BÜHNE AM FESTUNGSTURM

LUCIANO BIONDINI SOLO

ULRICH GUMPERT B3 QUARTETT & ULI KEMPENDORFF

So., 12. September 2021 TICKETS: FREI

9.30 Uhr / STÜLER KIRCHE

JAZZGOTTESDIENST mit Pfarrer KURT MALK

JOÃO SEGURADO & GERHARD GSCHLÖßL 11.00 Uhr / OPEN AIR AN DER FESTUNGSSCHEUNE

FRÜHSCHOPPEN

DeINDUSTRIAL

STEPHEN GOSLING

CRAIG TABORN SOLO (FESTIVALPASS PEITZ 58 GILT NICHT FÜR DIESES SONDERKONZERT!) 18.30 Uhr / STADTHALLE COTTBUS (Berliner Platz 6, 03046 Cottbus) SONDERKONZERT – IN KOOPERATION MIT DEM LAUSITZ FESTIVAL JOHN ZORN NEW MASADA (FESTIVALPASS PEITZ 58 GILT NICHT FÜR DIESES SONDERKONZERT!)

Kollektiv „N“

Am Donnerstag, 7. Oktober 2021 tritt das Kollektiv „N“ in der Kunsttankstelle Lübeck, Wallstraße 3-5, 23560 Lübeck auf. Beginn ist um 20:00 Uhr, Ende gegen 22:00 Uhr. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 10 €.

Das preisgekrönte Ensemble ist ein Zusammenschluss von Musikerinnen und Musikern, die ihre jeweils individuelle musikalische Sprache einer musikalisch-kreativen Freiheit in kollektiv erzeugten Klängen, Rhythmen und Melodien bündeln wollten.

Es setzt sich zusammen aus: Susanne Wegener, Stimme; Akira Ando, Kontrabass; Heinz-Erich Gödecke, Posaune; Theo Jörgensmann, Klarinette; Willi Kellers, Schlagzeug; Peter Ortmann, Klavier; Wolfgang Schmiedt, Gitarre; Jens Tolksdorf, Saxophone.

Eine erste CD soll in Kürze veröffentlicht werden.

Der Kontakt zum Veranstalter unter: https://www.defacto-art.de/kontakte

Beitragsbild: Kollektiv „N“ im Theater Putbus. Foto: Sebastian Schmiedt