+++ news +++ Silvan Strauß erhält Hamburger Jazzpreis 2021 +++

(Pressenmitteilung) Der Schlagzeuger Silvan Strauß ist Preisträger des renommierten Hamburger Jazzpreises, der 2021 zum achten Mal vergeben wird. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis zeichnet alle zwei Jahre Musikerinnen und Musiker aus, die einen besonders qualifizierten künstlerischen Beitrag zur Jazzmusik in Hamburg geleistet und sich für die Belange des Jazz in der Stadt eingesetzt haben.

Réka Csorba Geschäftsführerin vom Jazzbüro Hamburg e.V.:

„Mit dem Drummer Silvan Strauß als Hamburgs Jazzpreisträger 2021 ist einer der spannendsten und vielseitigsten Jazzmusiker Hamburgs gewählt worden. Wir freuen uns sehr und unterstützen ihn gerne auf seinem Weg.“

Silvan Strauß dazu:

„Ich freue mich mega über die Auszeichnung! Es ist nicht selbstverständlich, dass die eigene Arbeit so positiv wahrgenommen wird. Wenn ich auf die Jurymitglieder schaue, die ich alle sehr schätze, ist es für mich umso mehr eine großartige Bestätigung.“ (Zitat aus dem Interview von NDR Kultur. Ausstrahlungstermin 2.8.21 13:05Uhr, später Mediathek)

Geschichtliches

Der Hamburger Jazzpreis wurde 2007 von der Dr. E.A. Langner Stiftung ins Leben gerufen. 2011 wurde die Trägerschaft an die ELBJAZZ GmbH übertragen. 2017 hat das Jazzbüro Hamburg die Ausrichtung des Preises übernommen, das ELBJAZZ Festival bleibt Gastgeber der Preisverleihung. Eine Fachjury hat zunächst Kandidaten nominiert und den diesjährigen Preisträger bestimmt.

Silvan Strauß, geboren 1990, stammt aus dem Allgäu und wurde zunächst im Landes-Jugendjazzorchester Bayern ausgebildet. Während des Jazzstudiums an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg gehörte er zum Bundesjugendjazzorchester und ist seither ein Aushängeschild der Hamburger Szene. Ob in seiner eigenen Band TOYTOY oder als Sideman in Bands wie bei Maria João oder Giovanni Weiß, als Gastdrummer der NDR Bigband oder im Lisa Wulff Quartett (Hamburger Jazzpreisträgerin 2019), in dem er seit acht Jahren festes Mitglied ist.

Begründung der Jury

Silvan Strauß ist ein musikalisch sowie technisch herausragender Jazzschlagzeuger, der stilistisch so vielfältig ist wie kaum ein anderer. Ob in seiner eigenen Band TOYTOY oder als Sideman in anderen Bands: Silvan Strauß widmet sich jeder musikalischen Aufgabe mit voller Hingabe und maximalem Einsatz und bringt dabei stets seine persönliche Stimme am Schlagzeug ein. Neben dem kreativen Umgang mit seinem Instrument und einem Sinn für Klangfarben und Grooves, zeichnen Silvan Strauß außerdem sein Talent für Recording und Produktion aus. Hier hat er es ebenfalls geschafft, einen persönlichen Stil zu entwickeln. Seine Unterstützung der Musiker-Community hat ihm eine hohe Szenekredibilität eingebracht. Seine Spielfreude und sein besonderer physischer Spaß am Groove macht sein Musizieren für ein Publikum jeglicher Couleur interessant und nahbar. Silvan Strauß steht für eine zukunftsweisende junge Hamburger Jazzszene und bringt darüber hinaus Musiker*innen anderer Genres mit Authentizität und intelligentem Blick in die Zukunft mit dem Jazz zusammen. Silvan Strauß ist daher aus unserer Sicht ein großartiger Jazz-Botschafter für Hamburg.

Die Jury 2021

Gabriel Coburger (Musiker und Preisträger des 1. Hamburger Jazzpreises)

Lisa Wulff (Musikerin und Preisträgerin des 7. Hamburger Jazzpreises)

Stefan Gerdes (NDR Jazzredaktion)

Sandra Hempel (Musikerin, NDR Bigband)

Michael Langkamp (Musiker und Koordinator des Jazzstudiengangs an der HfMT)

Réka Csorba (Geschäftsführerin Jazzbüro Hamburg)

Und in beratender Funktion ohne Stimmrecht: Jiggs Whigham (Musiker)