+++ News +++ Jazz-Workshop „privatissime“ +++ Jazz und Wein-Festival Leibnitz 2019 +++

+++ Jazz-Workshop „privatissime“ +++

Der Jazz-Kontrabassist Bernd J. Kröger veranstaltet einen Jazz-Workshop vom 26.08. bis 31.08. im Embacher Sporthotel in Lend, Österreich. Ziel des Workshops ist es eine Session-Band zusammenzustellen, die sich innerhalb der Workshop-Woche ein Repertoire von fünf bis zehn Stücken aneignet. Täglich beschäftigen sich die Teilnehmenden mit Jazz Harmonielehre und Improvisationstraining, aber auch die Jam-Sessions kommen nicht zu kurz, um sich musikalisch kennenzulernen und aufeinander abzustimmen. Denn im Vordergrund steht ganz klar der Spaß am Musizieren, obwohl Bernd Kröger, dank seiner Ausbildung und dem Forschungsgebiet Musik und Sprache auch hier und da ohne Probleme theoretische Bausteine einbauen kann. Aktuell arbeitet er mit jungen Musikern der Jazz-Hochschule Maastricht und Amsterdam zusammen:

Equipment in Form von Gesangsanlage, E-Piano und Verstärker sind vorhanden. Die eigenen Instrumente sind von jedem Teilnehmenden natürlich selbst mitzubringen.

Gebühr: Die Teilnahmegebühr beträgt 200 Euro

Unterbringung: Eigenverantwortliche Unterbringung in Embach oder Umgebung

Infos: www.jazzcats.de

+++ Jazz und Wein-Festival Leibnitz 2019 +++

Beim siebten Jazz und Wein-Festival in Leibnitz stehen Weltklassebläser im Mittelpunkt. Der Altsaxophonist Miguel Zenón konnte für das Programm gewonnen werden, der als einflussreichster Musiker der jungen Jazzgeneration zählt. Ein weiterer Geheimtipp: Der Tenorsaxophonist Noah Preminger und der Tromperter Jason Palmer. Erstmals wird auch der Schauplatz des Alten Kinos mit Jazzmusik gefüllt: Das Duo Kevin Hays am Klavier und der Sänger Lionel Loueke an der Gitarre. Das Fest findet vom 26.09. bis 29.09. statt und bietet in verschiedenen Spielstätten ein farbenreiches Programm:

Do., 26. September

19:00: CATHERINE / MORELLO / FALLER TRIO (B / D)

Philip Catherine – guitar, Paulo Morello – guitar, Sven Faller – bass

20:30: DAS KAPITAL (F)

Vive La France

Daniel Erdmann – saxes, Hasse Poulsen – guitar, Edward Perraud – drums

Fr., 27. September

10:00 & 15:00: Jazz for Kids

DIE JAZZGEISTER (A)

Helmut Schuster – narrator, Lise Huber – vocals, Heimo Trixner – guitar, Oliver Steger – bass

19:30: MIGUEL ZENON 4 (US)

Miguel Zénon – alto sax, Luis Perdomo – piano, Hans Glawischnig – bass, Henry Cole – drums

21:30: ESPOO BIG BAND (FIN)

conductor & guitar: Marzi Nyman

trumpets: Mike Lovatt, Jukka Eskola, Sami Pöyhönen, Pemo Ojala

trombones: Pekka Laukkanen, Heikki Tuhkanen, Valtteri Malmivirta, Juho Viljanen

saxes: Ari Jokelainen, Ville Vannemaa, Manuel Dunkel, Sampo Kasurinen, Mikko Innanen

rhythm section: Lenni-Kalle Taipale (piano), Jarmo Saari (guitar), Eerik Siikasaari (bass), Rami Eskelinen (drums)

23:00: Friday Night Special

KEVIN HAYS & LIONEL LOUEKE (US / BEN)

Hope

Kevin Hays – piano, vocals, Lionel Loueke – guitar, vocals

Sa., 28. September

19:30: NOAH PREMINGER QUARTET (US)

Noah Preminger (tenor sax), Jason Palmer (trumpet), Kim Cass (bass), Dan Weiss (drums)

20:30: TOM HARRELL QUINTET (US)

Tom Harrell (tp, flgh), Mark Turner (sax), Charles Altura (guitar), Ugonna Okegwo (bass) and Johnathan Blake (drums)

So.; 29. September

13:00: IVO PAPASOV WEDDING BAND (BG)

Ivo Papasov – clarinet, Maria Karafizieva – vocals, Matyo Dobrev – kaval, Ateshghan Yuseinov – guitar, Nesho Neshev – accordion, Vasil Mitev – keyboards, gadulka (violin), Salif Ali – drums

Ausstellung + Workshop Jazzfotografie:

Frank Schindelbeck – The Look of Jazz (D)

Infos / Tickets:

LeibnitzKULT | Kaspar-Harb-Gasse 4 | A – 8430 Leibnitz

Tel: +43 3452 76 506 | office@leibnitz-kult.at, beim Tourismusverband Leibnitz (www.leibnitz.info) und beim Tourismusverband Sulmtal–Sausal ( www.sulmtal-sausal.at ) .

HOTLINE: +43 664 213 13 86

www.jazzfestivalleibnitz.at