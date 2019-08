25 Jahre Blue Note Jazz-Initiative Bad Kreuznach e.V

Die Jazz-Initiative zählt seit Jahrzehnten mit ihren Open-Air-Konzerten und Konzertreihen zu den Aktivposten der Bad Kreuznacher Kulturszene. Unter dem Projekt -Titel „Jazz in der Stadt“ steht die Initiative für hochkarätige und vielfältige Live-Jazz-Konzerte, die regelmäßig in Bad Kreuznach stattfinden. Sie bietet seit dem primär eine Plattform für die aktuelle Jazzszene und für Jazzmusiker aus der Region. Insbesondere die junge deutsche Jazzgeneration steht im Focus der Programmgestaltung.

Die Reihe Jazz in der Stadt wurde mehrmals für ein kulturell herausragendes Livemusikprogramm von dem Bundesministerium für Kultur und Medien mit dem Spielstättenprogrammpreis ausgezeichnet und die Jazz-Initiative ist zudem Sonderpreisträger für Kultur der Stadt Bad Kreuznach. Anlässlich des 25. Geburtstags veranstaltet die Jazz –Initiative von September bis Dezember vier Jubiläumskonzerte mit Künstlern aus der ersten Reihe der deutschen Jazz-Szene . Die Reihe startet am 20.09. mit einem Open-Air Konzert im Kurpark von Bad Kreuznach. KUU! , eine Jazzband auf der Höhe der Zeit, wird diesen außergewöhnlichen Abend gestalten. Jelena Kuljic, Kalle Kalima, Christian Lillinger und Frank Möbius sind die Protangonisten einer umwerfenden ausdrucksstarken Musik . Dieses Konzert dürfen alle Jazzbegeisterten bei freiem Eintritt genießen.

Dann folgt am 25.10. ein Konzert des Albert Mangelsdorff Preisträgers Nils Wogram. Ein Wegbereiter des aktuellen zeitgenössischen Jazz „Made in Germany“ gastiert mit seinem Trio Nostalgia in der Loge. Ein weiterer Höhepunkt wird das Konzert am 28.11 mit Julian u. Roman Wasserfuhr. Sie zählen zu den renommiertesten Jazz-Musikern in Deutschland und konzertieren an diesem Abend gemeinsam mit dem Cellisten Jörg Brinkmann. Das Jazzquartett Hotel Bossa Nova vollendet am 14.12. diese Jubiläumsreihe. Hierzulande schon lange kein Geheimtipp mehr, gehören Tilmann Höhn, Wolfgang Stamm, Alexander Sonntag und Liza da Costa sicherlich zu den aufregendsten europäischen Livebands des World Jazz. Zudem werden die Jubiläumskonzerte mit einer Sonder-Fotoausstellung über die Geschichte des deutschen Jazz vom 11. bis 30.11. 2019 im Haus des Gastes in Bad Kreuznach begleitet.