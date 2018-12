Das Trio „Escape Argot“ im Jazzclub Unterfahrt

Da wird sich so manch einer im Nachhinein ärgern, diesen fantastischen Gig verpasst zu haben. Die Schweiz zu Gast im Münchner Jazzclub Unterfahrt: der Schlagzeuger Christoph Steiner („Hildegard lernt fliegen“) entwickelt mit dem Trio „Escape Argot“ zusammen mit Pianist Florian Favre und Christoph Grab am Saxophon eine eigene Klangsprache. Favre übernimmt dabei zusätzlich zum Piano an seinem Moog Subsequent 37 Basslines, während Grab und Steiner mit ihm auf direktem Weg Improvisationen realisieren. Durch ihr starkes, homogenes Zusammenspiel erzeugt „Escape Argot“ einen ganz speziellen Sound, der musikalische Gegensätze vereint, traumwandlerisch groovt, bestimmt ist von lyrischen Themen bis hin zu beseelten, ungezügelten Improvisationen, die pointiert zum Ursprung der Kompositionen zurückfinden und so den Hörer gefangen nehmen.

Christoph Steiner Hand – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Christoph Steiner in action – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Christoph Grab Portrait – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Christoph Grab playing – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Christoph Grab Hände – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de

Ein Zusammenspiel unter Gleichberechtigten. Mit Florian Favre, der parallel mit seinem eigenen Piano-Trio unterwegs ist, bewegt sich Christoph Grab mit seiner langjährig bewährten Formation RAW VISION in komplexen Jazz-Gefilden. Sein neuestes Album „Fool’s Dance“ (u.a. mit dem Gitarrist Ronny Graupe und Thomas Leuscher am Piano) ist gerade erschienen (QFTF / 090) und ist – by the way- fesselnd und hörenswert!

Anfang des neuen Jahres wird „Escape Argot“ wieder ins Studio gehen und eine neue CD einspielen. Einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Stücke konnte man bereits jetzt im Konzert bekommen. Es bleibt spannend! Bis zur Veröffentlichung des neuen Albums kann man sich mit dem letztes Jahr bei Traumton erschienen „Still Writing Letters“ prima die Zeit verkürzen.

Escape Argot – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Florian Favre – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Florian Favre an den keys – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Florian Favre Hände – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de

Text & Fotostrecke: TJ Krebs

Ähnliche Beiträge