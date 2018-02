Das Leo Betzl Trio legt vor: der BMW Welt Jazz Award 2018 hat begonnen

BMW Welt Jazz Award 2018, LBT, Leo Betzl (p). Foto Ralf Dombrowski BMW Welt Jazz Award 2018Maximilian Hirning (b). Foto Ralf Dombrowski BMW Welt Jazz Award 2018: LBT mit Leo Betzl (p), Maximilian Hirning (b) und Sebastian Wolfgruber (dr). Foto: Ralf Dombrowski BMW Welt Jazz Award 2018: LBT Bandleader Leo Betzl. Foto Ralf Dombrowski BMW Welt Jazz Award 2018Maximilian Hirning (b). Foto Ralf Dombrowski BMW Welt Jazz Award 2018.Sebastian Wolfgruber (dr). Foto: Ralf Dombrowski BMW Welt Jazz Award 2018 mit LBT. Foto Ralf Dombrowski

Gelungener Auftakt der neuen Competition „BMW Welt Jazz Award“ mit dem Leo Betzl Trio. Mit akustischen Instrumenten frönten die drei bayerischen Spitzenmusiker ihrer größten Leidenschaft neben dem Jazz: dem Techno. Im wie immer vollbesetzten Doppelkegel der BMW Welt in München schraubten sich technoide Jazzgrooves und verjazzter Techno in die futuristische Glaskuppel. Mehr zu diesem Konzert im Artikel von Ssirus W. Pakzad unter www.nmz.de

Der BMW Welt Jazz Award geht 2018 in seine zehnte Ausgabe. Auch dieses Jahr entscheidet sich die Jury nach sechs Sonntagsmatineen für zwei Bands, die im Finale um den BMW Welt Jazz Award spielen.

Auf den Techno bayerischer Provenienz am gestrigen Sonntag, folgt am 25. Februar Soul mit finnischer Handschrift vom Jukka Eskola Soul Trio. In den vergangenen zehn Jahren zeigte sich der Trompeter Jukka Eskola vielseitig und spielte in renommierten Ensembles von Dancefloor-Grooves beim Five Corners Quintet über den Expressionismus der Bigband von Mikko Innanen bis hin zu Jimi Tenors witzigen Jazz-Parodien. Mit seinem Jukka Eskola Soul Trio kehrt er nun gemeinsam mit Mikko Helevä an der Orgel und Schlagzeuger Teppo Mäkynen zurück zum Wesentlichen. Den bewegungs-intensiven Soul-Jazz, wie ihn in den Sechziger- und Siebzigerjahren legendäre Labels wie Blue Note und Prestige populär machten, wird das Trio auch im Doppelkegel der BMW Welt am 25. Februar nach eigenen Regeln und mit viel Humor neu erfinden.

Termine des BMW Welt Jazz Award 2018

Weitere Auswahlmatineen 11:00 bis ca. 13:30 Uhr im Doppelkegel der BMW Welt:

Februar 2018 Jukka Eskola Soul Trio März 2018 PUERTA SUR – Tangomoods. Arroyo/Schläppi/Engler März 2018 Andi Kissenbeck’s CLUB BOOGALOO April 2018 Beady Belle April 2018 BartolomeyBittmann progressive strings Vienna

