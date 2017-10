Save the date: der Jazzclub Regensburg wird 30

Seit 30 Jahren steht der Jazzclub Regensburg für ein genauso hochkarätiges, wie abwechslungsreiches Live-Programm. In diesem Herbst wird die bayerische Musikinstitution 30 Jahre alt – gefeiert wird im November. Seit 1987 hat der Jazz in Regensburg ein Zuhause –im Jazzclub Regensburg, angesiedelt im historischen Gemäuer des Kulturzentrums „Leerer Beutel“ (Bertoldstraße 9). Rund 2.000 Konzerte fanden seit der Gründung vor 30 Jahren statt. Dazu gehören Auftritte von nationalen und internationalen Acts, von Stars, Legenden und Newcomern. Darunter finden sich so klangvolle Namen wie Rebecca Bakken, Barbara Thompson, Peter Herbolzheimer, Til Brönner, Albert Mangelsdorff, Art Farmer, Cecil Taylor und Jan Gabarek.

Derzeit stellt das Jazzclub-Team pro Jahr rund 70 Konzerte auf die Beine. Da die allermeisten Konzerte auf zufriedenstellenden bis sehr guten Zuschauerzuspruch stoßen, kann man sagen: Regensburg ist eine echte Jazz-Stadt – nicht zuletzt durch den Jazzclub Regensburg. Anita Keuchl, die als 2. Vorstand für die Finanzen und das Rech-nungswesen zuständig ist, stellt fest: „Mit konstant um die 750 Mitgliedern ist der Jazzclub Regensburg einer der größten in Deutschland. Die ehrenamtlich geleisteten ca. 5.000 Stunden pro Jahr sowie eine solide finanzielle Basis bei Umsätzen im sechsstelligen Bereich garantieren die Zukunft des Clubs.“

Das sieht auch Winfried Freisleben so. Der Wirt des ebenfalls im historischen „Leeren Beutel“ angesiedelten gleichnamigen Restaurants ist seit Beginn Vorstand des Jazzclub-Regensburg-Vereins: „Wir setzen mit unserem Programm ganz eindeutig musikalische Impulse in der Stadt. Das macht sich auch im musikalischen Nachwuchs bemerkbar. Ich denke, dass es nur wenige Städte in Deutschland gibt, die über so viele Musikertalente wie in Regensburg verfügen.“

Bernhard Lindner, der dritte Vorstand des Jazzclubs Regensburgs: „Unsere mit zahlreichen jungen Talenten gespickte Szene beweist, dass der Jazz durchaus eine Zukunft hat. Es geht darum, dem Genre ein Forum zu bieten – und das tun wir.“ Das zeigt sich auch beim offiziellen Jubiläums-Wochenende am 24. und 25. November. Bei der Geburtstagsparty im Leeren Beutel wird die Regensburger Jazz-Szene im Mittelpunkt stehen. Viele regionale Musiker haben bereits ihre Mitwirkung zugesagt. Und am Samstag gehört neben einem Überraschungs-Act der Newcomer-Band „Pablo Held Trio“ die Bühne.

