Das Martin Auer Quintett mit dem JJO im Dresdner Jazzclub Tonne

Kellner. Foto: Thomas J. Krebs Auer und Trübsbach. Foto: Thomas J. Krebs Posaunensatz JJO. Foto: Thomas J. Krebs Bläsersatz JJO. Foto: Thomas J. Krebs Trübsbach. Foto: Thomas J. Krebs Koch. Foto: Thomas J. Krebs Trübsbach. Foto: Thomas J. Krebs Auer. Foto: Thomas J. Krebs JJO in der Tonne. Foto: Thomas J. Krebs Trübsbach. Foto: Thomas J. Krebs Jütte. Foto: Thomas J. Krebs Jütte und Anger. Foto: Thomas J. Krebs Eulitz. Foto: Thomas J. Krebs Anger und Trübsbach. Foto: Thomas J. Krebs

Martin Auer im Quintett mit Florian Trübsbach an den Reeds, dem Bassisten Andreas Kurz, Bastian Jütte am Schlagzeug und dem Pianisten Rolf Langhals unter Leitung des Trompeters im „Sommercamp“ mit dem Jugend-Jazzorchester Sachsen.

Ein Woche lang probte und musizierte das JJO zusammen gemeinsam mit dem Quintett, um dann durch die Städte Colditz, Dresden, Leipzig und Bad Elster zu touren und ein abendfüllendes Programm zu präsentieren. Die Arrangements stammen von den Mitgliedern des Auer Quintetts. Gemeinsam mit dem Quintett und abwechselnd Florian Trübsbach sowie Martin Auer am Pult präsentierte sich das JJO in bester Spiellaune.

Der Dresdner Jazzclub Tonne, im August normalerweise noch in der Sommerpause, öffnete seine Pforten. Mit guter Stimmung und tosendem Applaus dankte das zahlreich erschienene Publikum für die Aufführung des „Martin-Auer-Quintett trifft JJO“. Originals der Quintett Musiker wie „Computerhead“, „The Streamdreamer“, „Watsoning“ oder das von Jütte komponierte, vertrackte „Four on & Of Five“ wurden einfach klasse gespielt und auch die Soli der JJO-Mitglieder ließen aufhören: ja, es gibt sie, die jungen Talente – bleibt zu hoffen, dass sie dabei bleiben und ihre Spiellaune weiter ausleben. Die Arrangements passten für das JJO wie die Faust aufs Auge, waren unprätentiös und groovten herrlich. Zum Schluss des Konzertes gab das Publikum keine Ruhe und bekam schließlich was es wollte, eine erstklassige Zugabe: „Ex(ercise) 33“ – mit Spielwitz vorgetragen, entließen die Musiker ihr Publikum schließlich in eine sternenvolle Dresdner Sommernacht.

Text und Fotos: Thomas J. Krebs

