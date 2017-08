Joshua Redman Quartett – „Still Dreaming“ in Augsburg

Joshua Redman. Foto: Thomas J. Krebs Joshua Redman Quartet. Foto: Thomas J. Krebs Scott Colley. Foto: Thomas J. Krebs Joshua Redman. Foto: Thomas J. Krebs Joshua Redman Quartet. Foto: Thomas J. Krebs Ron Miles. Foto: Thomas J. Krebs Brian Blade. Foto: Thomas J. Krebs

Im Rahmen des 25. internationalen Jazzsommers Augsburg gastierte das Joshua Redman Quartet im Musikpavillon des botanischen Garten. An einem herrlich lauen Sommerabend präsentierte das Quartett um den Tenorsaxophonisten Redman gemeinsam mit Ron Miles an der Trompete, dem Bassisten Scott Colley und dem Schlagzeuger Brian Blade ein neues, ganz besonderes Projekt: „Still Dreaming“.

Und es war in der Tat mehr nur als ein musikalisches Tribute zur Formation „Old And New Dreams“, dem Jazz Avantgarde-Quartett, mit dem Joshuas Vater Dewey Redman, gemeinsam mit Don Cherry, Charlie Haden und Ed Blackwell in den siebziger- und achtziger Jahren musikalisch für Furore sorgte. Frisch und ohne Allüren zelebrierte Redman mit seiner Gruppe sprichwörtlich „Old And New Dreams“ als Verbeugung vor dem grandiosen Quartett. Nicht nur im Geist lebt das Quartett nun weiter!

Anzeigen

Text & Fotos: Thomas J. Krebs

Diesen Beitrag teilen pocket

info

Ähnliche Beiträge