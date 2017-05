Jazz-Gipfeltreffen beim Mozartfest Augsburg mit Michael Wollny & Vincent Peirani

Im Rahmen des diesjährigen Augsburger Mozartfestes fand im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst ein Jazz-Gipfeltreffen mit dem „Tandem“ Duo Michael Wollny und Vincent Peirani statt.

Michael Wollny. Foto: Thomas J. Krebs Vincent Peirani. Foto: Thomas J. Krebs Vincent Peirani. Foto: Thomas J. Krebs Vincent Peirani. Foto: Thomas J. Krebs Michael Wollny. Foto: Thomas J. Krebs Michael Wollny. Foto: Thomas J. Krebs Michael Wollny. Foto: Thomas J. Krebs Vincent Peirani. Foto: Thomas J. Krebs

Zu später Stunde, gegen 22:30h, betraten die Musiker die Bühne des Museumssaals und zogen das Publikum mit ihrem Spiel von Anfang an in ihren Bann. Ob Eigenkompositionen, Björks „Hunter“, Gary Peacocks „Vignette“ oder Monks „I mean you“, die beiden bilden eine unglaublich homogene musikalische Einheit, die mit spielerischem Witz, improvisatorischem Freigeist und unbändiger Spielfreunde ans Werk geht. Nach der ersten Zugabe, Judee Sills wunderbarem Song „The Kiss“, gab das frenetisch applaudierende Publikum erst Ruhe, nachdem Wollny und Peirani noch einmal auf die Bühne kamen, um den Abend schließlich mit Duke Ellingtons „Dancers in Love“ zu beschließen.

Anzeigen

Ein spannender ganz besonderer Abend mit einem fantastischem Duo und einem unverzichtbaren, unsichtbaren Dritten im Bunde: denn für den Sound in dem recht schwierig zu beschallenden Raum sorgte der Vertraute Nicolas Djemane an den Tonreglern für einen perfekten Klang.

Text & Fotos

Thomas J. Krebs

Diesen Beitrag teilen pocket

info

Ähnliche Beiträge