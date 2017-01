Pepe Auer zu Gast beim BR Jazzclub Live

Christoph Pepe Auer (sax, cl), Marie Spaemann (vcl), Hatthias Loibner (hurdy gurdy), Mike Tiefenbacher (p), Gregor Hilbe (dr), Unterfahrt München, Foto Ralf Dombrowski Christoph Pepe Auer (sax, cl), und Marie Spaemann (vcl) in der Unterfahrt München. Foto Ralf Dombrowski Rassel-Banda. Foto Ralf Dombrowski Christoph Pepe Auer (sax, cl), Hatthias Loibner (hurdy gurdy), Mike Tiefenbacher (p), Gregor Hilbe (dr), Unterfahrt München, Foto Ralf Dombrowski Christoph Pepe Auer (Tröte). Unterfahrt München. Foto Ralf Dombrowski Solo für Marie Spaemann (vcl), . Unterfahrt München. Foto Ralf Dombrowski Christoph Pepe Auer (sax, cl), Marie Spaemann (vcl), Hatthias Loibner (hurdy gurdy), Mike Tiefenbacher (p), Gregor Hilbe (dr), Unterfahrt München, Foto Ralf Dombrowski

Bereits zum zehnten Mal fand der „BR Jazzclub Live“ in Kooperation mit BR-Klassik in der Unterfahrt statt. Für das Publikum war es wieder einmal das besondere Erlebnis, die Live-Atmosphäre dieser Radio-Sendereihe mitzuerleben. Für die Ausgabe von Jazztime (23:05 bis 0:00 Uhr, am 13. Januar 2017) war der österreichische Bassklarinettist, Saxophonist und Schlagzeuger Christoph Pepe Auer mit seinem neuen Album „Songs I Like“ (Harmonia Mundi) zu Gast. Instrumente wie sein selbst erfundenes „Pepephon“, eine Drehleier und jede Menge Spielzeug, welches zur Erzeugung völlig neuer Klangwelten dient, treffen auf eine eindrucksvolle Sammlung von Holzblasinstrumenten, wobei sich Auer auf eine sehr tiefgehende Interpretation des Bassklarinettenspiels spezialisiert. Ralf Dombrowski hielt das Konzert im Bild für jazzzeitung.de fest.

Diesen Beitrag teilen pocket

info

Ähnliche Beiträge