NEWS +++ Thilo Wolf im BR +++ Norah Jones kommt nach Deutschland +++ Kölner Winterjazz +++ Winter Nachtigall auf Burg Frankenberg +++

+++ Der BR zeigt im Dezember und Januar Jazz mit Thilo Wolf +++

Der Pianist, Komponist, Arrangeur, Label-Inhaber und vieles mehr, Thilo Wolf, ist im Dezember und Januar mit seinen Freunden, Kollegen und Begleitern mehrfach im Fernsehprogramm des BRs zu sehen: Am 20. Dezember um 17:30 Uhr spielt er live Piano in der Abendschau aus München mit Johanna Iser (Voc), Béatrice Kahl (Org), Christian Diener (Bs) und Paul Höchstädter (Dr). In der Silvesternacht um 0:55 Uhr als „Thilo Wolf & Friends – A Clash Of Culture On Stage“ bringt er Max Mutzke, Joan Faulkner, Carlos Reisch, Elke Wollmann & Béatrice Kahl, Elisen Quartett, Charly Antolini, Hermann Skibbe und ROCK THE BIG BAND mit. Und um 1:40 Uhr gibt es „Music For Lovers“ mit den Nürnberger Symphoniker und Johanna Iser (Voc), David Tobin (Voc) und Norbert Nagel (Cl, Sax) als Gäste. Am 20. Januar untermahlt die „Thilo Wolf Groove Selection“ die Verleihung des Bayerischen Filmpreises live ab 17:30 Uhr.

+++ Norah Jones macht Halt auf deutschen Bühnen +++

Die US-amerikanische Soul- und Jazz-Sängerin, Pianistin, Songwriterin, Schauspielerin und mehrfache Grammy-Preisträgerin Norah Jones kommt im Juli für drei Konzerte nach Deutschland: 12.07.2017 in Stuttgart | 13.07.2017 in Hamburg | 17.07.2017 in Berlin | Tickets und Infos: jazzecho.de

+++ WINTERJAZZ Köln 2017 +++

Sa. 14.01.2017 // Einlass 18:30 Uhr // Eintritt Frei



Zum sechsten Mal kommen Kölner Musikerinnen, Musiker und Publikum zusammen, um die ganz große Jazznacht am Anfang des Jahres zu feiern. Längst hat sich WINTERJAZZ in die Herzen des Publikums gespielt. 60 Musikerinnen und Musiker locken zu insgesamt 19 Konzerten auf fünf Bühnen, die alle fußläufig zu erreichen sind. Der „Stadtgarten“ bildet mit seinen drei Bühnen im Konzertsaal, „Studio 672“ und Café-Restaurant weiterhin das Rückgrat des Festes. Hinzu kommen die etwas intimeren Bühnen des „Zimmermann´s“ und der „Umleitung“ auf der gegenüberliegenden Seite der Venloer Straße.

STADTGARTEN UMLEITUNG ZIMMERMANN’S

Venloer Str. 40 Venloer Str. 35 Venloer Str. 39

Weitere Infos unter winterjazzkoeln.com!

+++ Musikalisch-literarischer Nachmittag auf der Burg Frankenberg +++

Unter dem Titel „Winter Nachtigal“ laden Anirahtak (Gesang), Jürgen Sturm (Gitarre), Ludger Singer (Piano, Trompete), Thomas Cap Gier (Kontrabass) und Matthias Fuhrmeister (Texte) am 22.01.2017 auf die Burg Frankenberg zu einem Nachmittag aus Musik und Gedichten, mit Texten von F. Mayröcker („Winter-Nachtigall“), Ernst Jandl („Versuch über ein Gedicht von Mayröcker etwas zu sagen“), Giuseppe Ungaretti („Geschenk“) und anderen.

Vorverkaufsstellen:

Frankenberger Buchladen Buchhandlung Schmetz | Cave d’aix | Büro der Burg Frankenberg

Veranstaltungsort:

Burg Frankenberg Kultur und Begegnung Goffartstraße 45 52066 Aachen www.burgfrankenberg.de

