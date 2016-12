Ensemble-Workshops für Musikerinnen – Hessische Frauen Musik Woche

Die Frankfurter Vereine „Frauen Musik Büro“ und „Waggong“ laden vom 23. bis 29. April zum 19. Mal zur „Hessischen Frauen Musik Woche“, einer Workshop-Woche nur für Musikerinnen. Schwerpunkt der „Woche“ in der Landesmusikakademie Hessen ist das Ensemblespiel in Jazz und Pop/Rock: Improvisieren, Experimentieren, Solospiel, gemeinsames Komponieren und Arrangieren, angeleitet von hochqualifizierten Dozentinnen. In diesem Jahr dabei: Hazel Leach, Johanna Eicker, Alexandra Lehmler, Christin Neddens und Anka Hirsch. Neben der Ensemblearbeit stehen auf dem Programm: verschiedene Musiktheorie-Angebote, die gemeinsame musikalische Aufgabe für alle Bands, Präsentation der Workshopergebnisse bei einem abschließenden Konzert, Dozentinnenkonzert, spannende Abendgestaltung mit Jam-Sessions und mehr. Bemerkenswert ist auch das Angebot für junge Nachwuchsmusikerinnen im Alter vom 16 bis 25 Jahren. Ihnen werden 5 Plätze zu einem reduzierten Preis angeboten, finanziert von anderen Teilnehmerinnen, die als Patinnen freiwillig einen höheren Preis bezahlen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter frauenmusikwoche.de

