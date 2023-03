News: +++ Burghausen: B-Jazz Jam +++ Schallkultur Weimar +++ Balafon-Workshop +++

+++ B-Jazz Jam: Jazzkeller Burghausen lädt zur open Stage mit Profis. +++

Einmal im Monat veranstaltet der Jazzkeller in Burghausen eine Jam-Session. Als Opener treten Nachwuchstalente aus dem Raum München und Salzburg auf, danach wird die Bühne für eine offene Jam-Session freigegeben. Am Freitag 03.03.2023 findet die nächste Ausgabe der B-Jazz Jam statt. Feature-Künstlerin ist Amelie Scheffels (voc) – mit dabei sind Diego Riedemann (g), Manolo Diaz (b) und Minchan Kim (d). Das Eröffnungskonzert der internationalen Combo findet zwischen 20.00 und 21.00 Uhr statt, im Anschluss heißt es dann „Bühne frei“: Alle Einsteiger*innen sind herzlich eingeladen aktiv am Geschehen auf der Bühne teilzunehmen. Natürlich ist es auch gerne gesehen, einfach zuzuhören.

Die nächsten B-Jazz Jam Termine sind:

Freitag, 03.03.2023 mit Amelie Scheffels (voc), 14.04.2023 mit Lukas Jochner (tb), 05.05.2023 mit Thomas Ganzenmüller (b) und 02.06.2023 mit Sam Hylton (p), jeweils um 20.00 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter: b-jazz.com

+++ Das Schallkultur-Festival bringt zum dritten mal Jazz und Weltmusik nach Weimar +++

In diesem Jahr findet das dritte „Schallkultur-Festival” in der Kulturstadt Weimar statt. 2023 besteht das Line-up erneut aus international bekannten Größen aus klassischem Jazz und Weltmusik. Das Festival startet am 28. April und endet am 23. August 2023.

Die Schallkultur bietet mit ihren Live-Konzerten eine musikalische Plattform für Künstler*innen aus aller Welt. Ihren Schwerpunkt hat sie im Jazz, wobei sie eine Vielzahl unterschiedlicher Spielarten des Genres bietet. Die Konzerte finden an drei verschiedenen Veranstaltungsorten in Weimar statt: der Weimarhalle, dem Open-Air-Gelände Seebühne und dem Erbenhof. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit mehr als 17.000 Zuschauern.

Ausgewählte Künstler*innen sind Ray Greene, 28. April 23; Cécile McLorin Salvant, 12. Juni 23; Ben Harper & The Innocent Criminals, 01. Juli 23; Anne Clark & Semi-Akustik-Band, 22. Juli 23; Gregory Porter, 04. August 23 und Dee Dee Bridgewater, 12. August 23.

Weitere Informationen und alle Konzerte im Überblick: ticket.erbenhof.de

+++ Balafon: Workshop zum Urahnen der Mallets in Ulm +++

Am 22. und 23. April 2023 gibt Gert Kilian seinen diesjährigen Wochenend-Kurs „melodic percussion” an der Volkshochschule Ulm durch. Fokus der Veranstaltung ist die Vermittlung des Urahnen der Mallets (Marimba, Vibrafon usw.): das afrikanische Balafon. Gert Kilian ist ein langjähriger Vermittler traditioneller Balafonmusik, Weltmusiker und Komponist: Zusammen mit dem Balafonmeister Aly Keita hat er die Doppel-DVD „The Balafon with Aly Keita & Gert Kilian” und das Lehrbuch „Balafon Beat” veröffentlicht.

Der Kurs richtet sich neben Menschen mit Erfahrung im Umgang mit Stabspielen auch an „Djembé- und Doundoun-Spielerinnen, Drummer, Pianistinnen etc” und sei für Teilnehmer*innen mit Grundkenntnissen geeignet. „Es werden traditionelle Stücke mit ihrer magischen Polyrhythmik und Polyphonie, ihren bluesigen Melodien und ihrem unnachahmlichen Groove gespielt”, so Gert Kilian.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.vh-ulm.de

Beitragsbild: Interessengemeinschaft Jazz Burghausen e.V.