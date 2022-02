+++ news +++ Erfurter Reihe „Jazz Stream“ +++ Midnight Swingstars in Itzehoe +++ Kurt Rosenwinkel in Essen +++

+++ Erfurter Reihe „Jazz Stream“ feiert einjähriges Bestehen +++

Im Januar 2021 hatte der Erfurter Musiker Marcus Horn, Schlagzeug-Absolvent der Musikhochschule Weimar, die Reihe „Jazz-Stream“ ins Leben gerufen. Mit einer Stunde gestreamter Jazzmusik auf YouTube, sollte Live-Musikbetrieb auch während der Pandemie aufrecht erhalten werden. Am 07.02. feierte die Reihe ihr einjähriges Jubiläum. Alle Konzerte sind noch im Netz abrufbar. Die nächsten Termine sind der 28. Februar und der 28. März.

Der YouTube-Kanal der Reihe findet sich hier

Weitere Informationen hier

(unser Beitragsfoto zeigt ein gestreamtes Livekonzert der Reihe „Jazz-Stream“, Foto: Steffen Rieser)

+++ Midnight Swingstars im Theater Itzehoe +++

Die Hamburger Band „Midnight Swingstars“ spielt am 19. Februar im Studio des Theater Itzehoe. Die sechsköpfige Band gründete sich 2019 aus Musikern, die alle bereits langjährige Bühnenerfahrung in unterschiedlichen Formationen haben. Sie bedienen unterschiedliche Stile, vor allem Swing und Dixie, sehen ihre Wurzeln aber auch im Blues, New Orleans- und Mainstream-Jazz.

Weitere Informationen unter: https://theater-itzehoe.de/

+++ Kurt Rosenwinkel im Grillo-Theater Essen +++

Am Sonntag dem 6. März spielt der renommierte Jazzgitarrist Kurt Rosenwinkel mit seinen Triopartnern Dario Deidda (E-Bass) und Gregory Hutchinson (Schlagzeig) im Grillo Theater in Essen. Rosenwinkel gehört zu den einflussreichsten Gitarristen der Gegenwart. Der Saxophonist Joshua Redman sagt über ihn: „Kurt ist ein Mann mit vielen musikalischen Tugenden. Seine Technik ist erstaunlich, sein Gehör großartig, seine Time unfehlbar, sein Groove messerscharf, seine Artikulation präzise, sein Ton durchdringend, aber warm, sein narrativer Fluss entspannt, aber dynamisch. Ein großer Innovator und wahrer Individualist.“

Rosenwinkel hatte von 2007 bis 2016 eine Professor für Gitarre und Ensembleleitung am Jazz-Institut Berlin inne. Nach neun Jahren Lehrtätigkeit wendete er sich wieder verstärkt der Arbeit mit seinem 2009 gegründeten Trio zu.

Weitere Informationen unter: https://www.theater-essen.de/spielplan/a-z/kurt-rosenwinkel-trio/