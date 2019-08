Frauen Jazzkollektiv PENG veranstaltet viertes PENG Festival im Maschinenhaus Essen und erweitert sein Programm erstmals auf drei Tage. Nach drei erfolgreichen und ausverkauften Festivalausgaben veranstaltet das Jazzkollektiv PENG vom 11. bis 13. Oktober 2019 die vierte Ausgabe des Frauen Jazzfestivals PENG im Maschinenhaus Essen. Erstmals wird das Festival um einen dritten, besonderen Festivaltag erweitert. Das Kollektiv PENG will mit dem gleichnamigen Festival insbesondere Frauen im Jazz fördern und zeigen, wie vielfältig der Jazz im Ruhrgebiet und darüber hinaus ist.

Sieben Musikerinnen veranstalten vom 11. und 13. Oktober 2019 jeweils ab 19:30 Uhr (Einlass 19:00) die vierte Ausgabe des erstmals dreitägigen PENG Festivals im Maschinenhaus Essen auf Zeche Carl. Sowohl junge, lokale Bandleaderinnen, als auch etablierte Musikerinnen der internationalen Jazzszene konnten für das PENG Festival 2019 gewonnen werden. Den ersten Festivalabend bestreiten die im Ruhrgebiet ansässige Band „Wir hatten was mit Björn“ mit Sängerin Maika Küster, die in New York und Amsterdam musikalisch verwurzelte Trompeterin Allison Philips und die mehrfach ausgezeichnete Saxophonistin Angelika Niescier (u.a. Echo Jazz und Deutscher Jazzpreis) mit ihrem Trio.

Am zweiten Festivaltag präsentieren sich das Duo IN SPHERES mit Sängerin Barbara Barth, die Band um Schlagzeugerin Mareike Wiening mit dem New Yorker Saxophonisten Rich Perry und die international bekannte Ausnahmekünstlerin Hanne Hukkelberg, die auf dem Festival ihre neues Album „Birthmark“ präsentieren wird. Nach einem Matinee-Konzert des Romy Camerun Quartetts feat. Ryan Carniaux bei freiem Eintritt lenkt ein Podiumsgespräch mit Beiträgen namhafter Gäste am dritten Tag des Festivals den Blickpunkt auf das Thema Gleichstellung im Jazz. Die Mitglieder des PENG Kollektivs – Barbara Barth, Marie Daniels, Rosa Kremp, Maika Küster, Mara Minjoli, Johanna Schneider und Christina Schamei – haben sich während ihres Studiums an der Folkwang Universität der Künste Essen kennengelernt, sind in der Jazzszene im Ruhrgebiet und deutschlandweit aktiv und haben mit dem PENG Festival eine Plattform für Frauen im Jazz ins Leben gerufen, die weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus Aufmerksamkeit erlangt.

Tagestickets können an der Abendkasse zum Preis von 15 Euro (10 Euro ermäßigt) erworben werden. Das Festivalticket für zwei Tage kostet 25 Euro (15 Euro ermäßigt). Der Eintritt zum dritten Festivaltag ist frei. Reservierungen sind unter born@maschinenhaus-essen.de möglich.

Freitag, 11.10. ab 19:30: Allison Philips – Wir hatten was mit Björn – Angelika Niecier Trio

Samstag, 12.10. ab 19:30: IN SPHERES – Mareike Wiening Quintett – Hanne Hukkelberg

Sonntag, 13.10. ab 12:00: Romy Camerun Quartett feat. Ryan Carniaux – Podiumsgespräch Gleichstellung

Maschinenhaus Essen, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Alle Infos unter: www.peng-festival.de

Pressekontakt: presse@peng-festival.de