Monty Alexander Trio – Clubkonzert in der Münchner Unterfahrt

Das Monty Alexander Trio auf Tournee und das einzige Konzert in Deutschland: im Münchner Jazzclub Unterfahrt! Das ist zweifellos etwas ganz Besonderes, und bereits im Vorwege waren alle gespannt auf den Abend, spielt Monty Alexander normalerweise eher in großen Konzerthallen oder auf Festivals als in Jazzclubs.

Auf der Bühne dann der klassische Aufbau, ein Steinway, Bass, Drumset und drei gediegene Herren im dunklen Anzug. Es dauerte keine zehn Minuten da war klar, wohin die musikalische Reise geht. An diesem Abend wurde hochkarätiges Entertainment vom Feinsten präsentiert! Von Jazzstandards wie Duke Ellingtons „Love You Madly“ über Bob Marleys „No Woman, No Cry“, Michel Legrands Evergreen „Summer Of 42“, Eigenkompositionen aus Monty Alexanders Feder, Stevie Wonders „Your’e The Sunshine of My Life“ oder Joaquin Rodrigos „Concierto De Aranjuez“, das Trio war immer in Bewegung, spielte inspiriert mit Verve und groovte was das Zeug hielt. Monty Alexander ließ seinen Mitspielern, dem Bassisten JJ Shakur und Drummer Jason Brown, viel Platz für Soli, die ausgiebig genutzt und wiederum gespickt wurden mit Zitaten von Prince, Chic, Michael Jackson, Herbie Hancock oder der Rockgruppe Cream, dabei nie manieriert oder gekünstelt, sondern pointiert, authentisch und dem entsprechenden musikalischen Schalk im Nacken.

Monty-Alexander. Jason Brown. JJ Shakur. Kind of setlist.

Das Publikum war restlos begeistert. Alles in allem ein mitreißendes „old-school-Piano-Konzert“ mit herrlichen Überraschungen und grandioser Stimmung auf der Bühne wie im Publikum. Nach zwei Zugaben, Belafontes „Ba­­­nana Boat Song“ und Hupfelds Klassiker „As Times Goes By“ in einer Reggae Version (!), gab es schließlich Standing Ovations für einen unvergesslichen und aufregenden Piano-Trio-Abend im Jazzclub Unterfahrt mit dem Monty Alexander Trio.

Text & Fotos: Thomas J. Krebs