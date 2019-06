Ritterschlag für EBE-JAZZ – Ernennung zum diesjährigen „Landes-Jazzfestival Bayern“

Das Internationale Jazzfestival EBE-JAZZ 19 wird zum offiziellen „Landes-Jazzfestival Bayern“ ernannt. Seit vier Jahren ruft der Bayerische Jazzverband e.V. ein Landes-Jazzfestival aus. Bisher wurden Konzertreihen in Regensburg (2016), Murnau (2017) und Würzburg (2018) realisiert. Das 4. Landes-Jazzfestival Bayern 2019 findet nun in Ebersberg und Grafing statt. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, sowie der Bayrische Musikrat unterstützen diese Initiative ideell und mit Fördermitteln.

Seit ihrem Bestehen ist es der Musiker-Initiative jazz.grafing und der IG EBE-JAZZ immer wieder gelungen, internationale Top-Stars in den Landkreis zu holen und „nebenbei“ auch die lokale Jazz-Szene zu präsentieren und zu fördern. Der Bayerische Jazzverband e.V. hat die Ausrichtung des Landes-Jazzfestivals 2019 der IG EBE-JAZZ übertragen, die nach zwei erfolgreichen internationalen Festivals 2015 und 2017 diese Auszeichnung gerne annimmt. Über eine Woche lang werden Jazzfans aus dem ganzen Land im Oktober in den Landkreis Ebersberg gelockt.

Ausgetragen werden die Konzerte in verschiedenen Locations in Ebersberg und Grafing. Zum Festival kommen Jazzstars aus aller Welt und geben Live-Konzerte auf höchstem Niveau. Mit dabei sind heuer unter vielen anderen Pee Wee Ellis mit seiner legendären Funk Assembly und Joey DeFranceso, der Jazzgigant der Hammond- Orgel. Die All-Star-Supergroup mit Saxofonist David Liebman, Trompeter Randy Brecker, Pianist Mark Copland, Bassist Drew Gress und Schlagzeuger Joey Baron wird am Samstag, dem 19. Oktober, den abschließenden Höhepunkt der Abendkonzerte markieren.

Der Bayerische Rundfunk wird am 12. Oktober das Festival-Eröffnungskonzert um das katalanische Andrea-Motis-Quintett feat. Altmeister Scott Hamilton am Saxophon aufzeichnen. Das Programm enthält aber auch Veranstaltungen, die man nicht automatisch auf einem Jazzfestival erwarten würde: so z.B. eine Swing-Tanz-Vorführung, Ausstellungen mit Bezug zum Jazz, Vorträge, Jazz-Kino, eine Konzert-Lesung, Kabarett & Jazz – und natürlich abendliche Jam-Sessions zum Einsteigen.

Der Regensburger Gitarren-Virtuose Andreas Dombert gibt als „Artist in Residence“ Workshops, hält einen Vortrag, leitet eine Jam-Session und performt Minimal Music. Auch kommt die Jugend nicht zu kurz: Kinder ab 4 Jahren können sich von einem spannenden Jazz-Musical for Kids unterhalten lassen.

