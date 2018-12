Ghost Note in der Münchner Unterfahrt: „Tearing down the Club!“

Robert Sput Searight – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Peter Knudsen – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Vaughn Henry – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Mono Neon – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Jonathan Mones hand – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Nate Werth – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de

„Don’t Stop The Music“, otherwise we will „Burning Down the House“ – passende Zitate, die man dem Publikum an diesem Abend in der Unterfahrt durchaus zugetraut hätte! Zum Glück liegt der Jazzclub Unterfahrt im Kellergeschoss und hat kein Dach – das nämlich wäre nach dem Ghost Note-Gig am vergangenen Wochenende komplett weggeflogen.

Die Snarky Puppy Rhythmn Masterminds, Percussionist Nate Werth und Drummer Robert Sput Searight, haben an dem Abend mit Ghost Note für furiose Stimmung gesorgt. Dwayne Thomas Jr., aka Mono Neon, Prince letzter Bassplayer, sorgte für tiefe, scheppernde Groovelines, Sylvester Onyejiaka und Jonathan Mones an den Reeds arbeiteten sich an ihren Instrumenten ab, Vaughn Henry spielte an den Keyboards alles an die Wand und Gitarrist Peter Knudsen sorgte mit der ihm eigenen Coolness für inspirierte Gitarrenriffs.

Trotz Reisestress und kaum Schlaf für die Band, die am Morgen nach einem Gig bis in die frühen Morgenstunden direkt aus London anreiste, ging es nach einem umfangreichen Soundcheck von der ersten Sekunde an in die Vollen und zum Ende des Konzertes, ganz und gar untypisch für die Unterfahrt, stand das komplette Publikum, klatschte und tanzte zu den Rhythmen von Ghost Note.

COME BACK SOON … PLEASE!

Text & Fotos: TJ Krebs

