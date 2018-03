+++News+++Eröffnungsabend der jazzahead! 2018+++Bandübersicht zur 26. schauinsland-reisen Jazz Rally Düsseldorf+++

+++Eröffnungsabend der jazzahead! 2018+++

2018 ist Polen Partnerland der jazzahead! und acht, von einer international besetzten Fachjury ausgewählte polnische Ensembles werden innerhalb des Showcasefestivals am Donnerstag, 19.04.2018 auf dem Messegelände und im Kulturzentrum Schlachthof auftreten. Der genaue Ablaufplan des Abends steht mittlerweile fest: 19:30 Uhr Halle 7.1: Kamil Piotrowicz Sextet 20:10 Uhr Schlachthof: Joanna Duda Trio 20:50 Uhr Halle 7.2: Marcin Wasilewski Trio 21:30 Uhr Schlachthof: Monika Borzym 22:10 Uhr Halle 7.1: High Definition Quartet 22:50 Uhr Schlachthof: Atom String Quartet 23:30 Uhr Halle 7.2: Kuba WiÄcek Trio 00:10 Uhr Schlachthof: Piotr Damasiewicz/Power Of The Horns www.jazzahead.de



+++Bandübersicht zur 26. schauinsland-reisen Jazz Rally Düsseldorf+++

Die Destination Düsseldorf lädt wieder zu Deutschlands größtem Jazz-Festival ein. Die 26. schauinsland-reisen Jazz Rally bietet am Pfingst-Wochenende (17. bis 20. Mai) neben Jazz pur auch artverwandte Stilrichtungen wie Blues, Funk und Soul. Rund 60 Bands mit 350 Musikern werden auf 30 Bühnen auftreten. Auszüge aus dem Programm, Stand 1. März (Änderungen möglich):

Klaus Doldingers Passport feat. Jocelyn B. Smith +++ Nighthawks +++ Soulounge+++ Candy Dulfer +++ The Supremes+++ Jazzrausch Bigband +++ TRIO INDIGO feat. Mara Minjoli mit dem Programm „Remember Ray Charles“ +++ Atlanta Jazz Band +++ Tomasz Stanko & Kroke +++ Bigband der Bundeswehr feat. Pe Werner+++ Mic Donet +++ Lex Easy & The Mambo Club +++ Ma Valise +++ RoMi +++ DJ Mr. Brown +++ Hornung Trio +++ Linntett +++ Jin Jim+++ Alexander Stewart Quartet +++ Monika Borzym +++ Iiro Rantala & Marius Neset +++ Horst Hansen Trio +++ Slik Tiger +++ Bigband der Clara Schumann Musikschule +++ Das Derendorfer Salonorchester +++ Jens Bunge & Friends – Tribute to Toots Thielemans +++ Kareyce Fotso +++ Christoph Spendel Solo +++ Thomas Siffling +++ Soleil Niklasson Quartett +++ Rüdiger Baldaufs „Jackson Trip“ +++ Tierra Negra Quartett +++ Frank Chastenier Trio +++ Botticelli Baby +++ Decoy +++ Yulia Asadullina & friends +++ Freddy Fischer and his Cosmic Rocktime Band +++ Yassmo’ +++ Brassgirls +++ Mood Indigo +++ Jazz-Hoch-Drei +++ The Sazerac Swingers +++ DJs Ostendorf & Gottlob +++ WADUH +++ J#zztag +++ DJ DAN D +++ Greetje Kauffeld +++ Broken Brass Ensemble +++ Marshall Cooper +++ Peckman +++ Old Time Serenaders +++ Pimpy Panda…

www.duesseldorfer-jazzrally.de