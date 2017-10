„Initiative Musik“ bewilligt Förderung für 51 Projekte von Pop bis Jazz

Da hat die Wahl zum deutschen Bundestag noch keinen Einfluss. Bestimmte Fördereinrichtungen des Bundes laufen und laufen und laufen. Von der Initiative Musik wurden wieder Fördergelder bereitgestellt – und das schon seit 2008. Nach einer ersten Sichtung allerdings gar nicht so sehr umfangreich für den Bereich des Jazz. Vielleicht kommt da aber der Musikfonds künftig noch stärker ins Spiel. Leider ist die Bewerbungsfrist für letzte Förderrunde Ende September 2017 schon beendet. Die nächste Möglichkeit besteht dann bis zum 31.1.2018. Dem Musikfonds geht es besonders um:

Mit seinen Fördermaßnahmen spricht der Musikfonds Bereiche, Schnittmengen und interdisziplinäre Ansätze von Neuer Musik, zeitgenössischer Moderne, Jazz, elektroakustischer Musik, freier Musik, improvisierter Musik, Echtzeitmusik, experimentellem Rock und Pop der Subkultur, radikale Strömungen von Elektro und Dance, Hardcore und Ensemble-Formationen aller Größen, Audio-Installationen oder Klangkunst an. Der Musikfonds e.V. fördert im Sinne seiner Satzung in allen Bereichen der zeitgenössischen Musik herausragende Projekte, die sich durch ihre Qualität auszeichnen, beispielhaft zur künstlerischen Weiterentwicklung der zeitgenössischen Musik beitragen und in der Zusammenschau die gesamtstaatliche Bedeutung der Förderungen sichtbar machen.

Aber jetzt zur reinen Information und damit zur Pressemeldung der Initiative Musik:

Die Initiative Musik sagt finanzielle Unterstützung für 45 Künstler*- und sechs Infrastrukturprojekte zu. Das Förder- und Musikexportbüro der Bundesregierung und Musikwirtschaft engagiert sich seit 2008 für eine lebendige und vielfältige Rock-, Pop- und Jazzmusikszene in Deutschland. Im Rahmen der aktuellen Runde gehen Fördergelder von mehr als einer halben Million Euro an insgesamt 51 Projekte aus 8 Bundesländern.

Die Auswahl der Förderprojekte erfolgt durch eine 12-köpfige Jury, in der Elke Kuhlen mitwirkt. „Ich freue mich sehr, dass energetische Bands wie HEADS., Giant Rooks und Die Nerven mit Steuergeldern unterstützt werden. Junge Jungsbands mit hoher, energetischer Bühnenpräsenz scheinen ein weiter existierender, guter Trend zu sein“, unterstreicht Kuhlen, die u.a. Herausgeberin des Jungshefts und Festivalleiterin der c/o pop ist.

Die Nerven aus Stuttgart werden im Hinblick auf die Aufnahme und die Promotion des kommenden Albums unterstützt. In der aktuellen Förderrunde erhalten Giant Rooks aus Hamm in Nordrhein-Westfalen eine finanzielle Unterstützung für internationale Supportauftritte für Mighy Oaks, u.a. in Norwegen und in Großbritannien. Die Berliner Rockband HEADS. wird für die Aufnahmen, die Promotion und Europatour des zweiten Albums gefördert, welches 2018 bei This Charming Man Records aus Münster erscheinen soll.

Bei den Infrastrukturprojekten werden gleich sechs Projekte gefördert, so zum Beispiel die im November stattfindenden Konferenzen „Operation Ton“ in Hamburg und „Nights – Stadt nach Acht“ in Berlin. Operation Ton stellt insbesondere Künstler vor, die besonders originelle Wege in den Musikmarkt gehen, die Mut zum eigenwilligen Musizieren machen und Erfahrungen aus erster Hand und auf Augenhöhe weitergeben. Nights – Stadt nach Acht setzt sich umfassend mit dem Nachtleben sowie mit dessen kultureller, ökonomischer und städtebaulicher Entwicklung und den Herausforderungen in der wachsenden „24h-Stadt“ Berlin auseinander. Dazu wird das Projekt „Rostocker Botschaft“ des Landesverbandes Popularmusik und Kreativwirtschaft (PopKW) e.V gefördert, das Künstler und Bands aus der Hansestadt und aus Mecklenburg-Vorpommern in allen Phasen ihrer musikalischen Laufbahn eine Infrastruktur zur Professionalisierung geben will. Mit der Rostocker Botschaft will PopKW die Künstler auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene stärken.

Die Förderprogramme der Initiative Musik bieten den Künstlern und ihren musikwirtschaftlichen Partnern finanzielle Freiräume und somit „Hilfe zur Selbsthilfe“. Entscheidend für die kulturwirtschaftliche Förderung sind in erster Linie die ganz originäre Qualität und musikalische Sprache der Künstler, aber auch das musikwirtschaftliche Potential. Mit ihren Förderprogrammen für Künstler und Livemusikclubs hat die Initiative Musik seit 2008 bereits über 2.000 Projekte von Rock bis Jazz unterstützt – darunter zum Beispiel die mittlerweile etablierten Popacts Boy, Bosse und Get Well Soon. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien stellt die Projektmittel für die Programme der Initiative Musik zur Verfügung. Die Initiative Musik wird getragen von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) und dem Deutschen Musikrat sowie finanziell unterstützt von GVL und GEMA, die die Geschäftsstelle in Berlin ermöglichen.

Übersicht 39. Förderrunde der Initiative Musik

Künstlerförderung

Katinka, Baden-Württemberg, katinka-band.de Kids of Adelaide, Baden-Württemberg, kidsofadelaide.de Lea W. Frey, Berlin, leawfrey.de Locust Fudge, Berlin, mirrorworldmusic.com/tag/locust-fudge Malonda, Berlin, mondin.tumblr.com Martyn Heyne, Berlin, martynheyne.com Matias Aguayo and the Desdemonas, Berlin , matiasaguayo.com Maurice & Die Familie Summen, Berlin, bmericanexpress.com Niels Klein LOOM, Nordrhein-Westfalen, niels-klein.com/loom.html Odd Couple, Berlin, oddcouple.de

Infrastrukturförderung

Urheberrechtskonferenz, Nordrhein-Westfalen, www.urheber.info CTM 2018 – TRANSFER.18, Berlin, ctm-festival.de Nürnberg Pop Festival, Bayern, nuernberg-pop.de RockCity / Operation Ton #11, operationton.de Rostocker Botschaft, Mecklenburg-Vorpommern, popkw.de Stadt nach Acht 2017, Berlin, stadt-nach-acht.de

