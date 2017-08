+++ news +++ 38. Internationales Jazzfestival Saalfelden +++ Meier-Budjana Group Europe Tour 2017 +++ Programm für den Jazz Club Minden +++

+++ 38. Internationales Jazzfestival Saalfelden vom 24. bis 27. August +++

Das Internationale Jazzfestival jährt sich 2017 bereits zum 38. Mal. Das Festival Saalfelden beginnt bereits am Donnerstagabend mit den sogenannten City Stage Konzerten auf dem Rathausplatz, welche kostenlos zugänglich sind.

Offiziell eröffnet wird das Event dann am Freitagabend auf der Main Stage des Congress: Die Intendanten Michaela Mayer und Mario Steidl vergeben jedes Jahr das Eröffnungsprojekt an einen österreichischen Musiker oder eine österreichische Musikerin. Dieses Jahr wird der Saxophonist Gerald Preinfalk ein international besetztes Projekt als Weltpremiere präsentieren.

Für Kurzentschlossene: Die Veranstalter melden, dass der Vorverkauf bereits beendet sei, es seien aber noch Resttickets für die Konzerte auf der Mainstage verfügbar: https://www.jazzsaalfelden.com/de

Die Shortcuts Konzerte sind allerdings restlos ausverkauft!

Anzeigen

Für die Zugereisten: Ironman wird es Straßensperren geben:



Hier finden Sie die Informationen zu den Straßensperren.

https://www.zellamsee-kaprun.com/media/events/ironman/strassensperre/polizeimitteilung-deutsch.pdf

+++ Meier-Budjana Group Europe Tour 2017 +++

Nicolas Meier geht auf Europa-Tour! In sechs verschiedenen Ländern wird er im Oktober mit seiner Band zu Gast sein, um sein neues Album „Infinity“ zu promoten. Durch die vielen verschiedenen Nationen der Bandmitglieder, darunter der Bassist Jimmy Haslip, der israelische Schlagzeuger Asaf Sirkis und der Indonesier Saat Syah an der Bambusflöte, bieten die Konzerte einen Mix aus Jazz und Weltmusik.

Zwei der insgesamt 14 Konzerte finden in Deutschland statt: Am 17. Oktober 2017 im Noergelbuff, Göttingen und am 21. Oktober 2017 in der Gemeindehalle in Gschwend­­.

Informationen auf www.meiergroup.com

+++ Programm für den Jazz Club Minden +++

Im Jazz Club Minden, einem der ältesten Jazzclubs Deutschlands, werden im Jahr ca. 40 Konzerte mit internationalen Jazzgrößen veranstaltet, zu denen jährlich mehrere Tausend Besucher kommen. Auch im September und Oktober finden wieder interessante Veranstaltungen im Jazzclub Minden statt, darunter eine Jam Session am 15.09.2017, die Lange Nacht der Kultur 2017 am 23.09.2017 ab 18.00 Uhr und ein Konzert von John Lee Hooker Jr. & Band am 07.10.2017 – um nur ein paar zu nennen.

Die Konzerte beginnen um 21.00 Uhr.

Diesen Beitrag teilen pocket

info

Ähnliche Beiträge