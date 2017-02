Younee stellt „My Piano“ vor

Draußen klirrende Kälte, drinnen warme Klänge: Im Januar stellte die aus Südkorea stammende, in Deutschland lebende Pianistin, Komponistin und Singer-Songwriterin Younee ihr neues Album „My Piano“ auf einer Präsentations-Tour vor. Thomas Krebs fotografierte die außergewöhnliche Künstlerin am 14. Januar bei einem Stopp in der Münchner Unterfahrt.

Wie schon ihr Debut-Album kletterte auch ihre zweite CD bis auf die obersten Plätze der Piano-Charts bei Amazon und ITunes. Bearbeitete sie damals Mozart, Beethoven, Rachmaninoff und andere Klassiker, breitet sie nun ein stilistisches Panorama aus, das von Free-Classic bis Jazz-Crossover bis ganz und gar neu reicht.

Younee am 14.1. in der Unterfahrt. Alle Fotos: Thomas j. Krebs Younee. Alle Fotos. Thomas J. Krebs

Text & Fotos: TJ Krebs

